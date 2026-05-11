Снижение депозитных ставок не ослабляет давление на заёмщиков по ипотеке
Согласно опубликованным на прошлой неделе тарифным таблицам, несмотря на общее снижение ставок, некоторые банки среднего и небольшого масштаба всё же повысили ставки по стратегическим срокам вкладов. Акционерный коммерческий банк Saigonbank с 6 мая повысил ставку по онлайн-депозитам сроком на 13 месяцев с 7 процентов до 7,9 процента годовых, что стало самым высоким уровнем на рынке в настоящее время. Вместе с тем банк одновременно снизил ставки по другим срокам вкладов, что свидетельствует о тенденции к реструктуризации процентной политики для концентрации на привлечении капитала по отдельным срокам.
Акционерный коммерческий банк Bac A Bank также повысил ставку по 13-месячным депозитам для вкладов менее 1 млрд донгов до 7 процентов годовых. Кроме того, многие банки активизируют программы стимулирования для удержания клиентов.
Тем не менее данные льготы в основном носят краткосрочный характер либо применяются при соблюдении определённых условий. В настоящее время лишь некоторые банки сохраняют ставки на уровне 7 процентов годовых и выше для 12-месячных вкладов, включая Акционерный коммерческий банк ACB, Банк с ограниченной ответственностью MBV и Акционерный коммерческий банк LPBank.
Председатель Совета директоров Vietcombank Нгуен Тхань Тунг отметил, что до конца года вряд ли возникнет новая волна конкуренции между банками за повышение депозитных ставок. По его словам, Vietcombank и государственные коммерческие банки координируют действия по поддержанию разумного уровня процентных ставок для содействия стабильности денежного рынка и обеспечения безопасности системы.
В то же время ставки по ипотечным кредитам остаются высокими. По оценке Вьетнамской акционерной компании по рейтингу инвестиционной надёжности (VIS Rating), средняя ипотечная ставка в текущем году, как ожидается, будет примерно на 3-4 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. VIS Rating считает, что, несмотря на рост нового предложения на рынке, высокие кредитные ставки и продолжающийся рост цен на недвижимость по-прежнему оказывают давление на спрос на жильё.
Исследование в ряде коммерческих банков показывает, что фиксированные ипотечные ставки в настоящее время в основном составляют 8-10 процентов годовых, тогда как плавающие ставки после окончания льготного периода могут достигать 14-15 процентов годовых. Многие банки, такие как Vietcombank, Акционерный коммерческий банк технологий и торговли Вьетнама (Techcombank) и Банк сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама (Agribank), предлагают льготные кредитные пакеты от 3,99 процента годовых, однако они действуют лишь на первоначальном этапе, после чего применяется механизм плавающей процентной ставки.
Доктор Нгуен Ван Динь, председатель Ассоциации брокеров недвижимости Вьетнама, считает, что колебания ипотечных ставок напрямую влияют на возможность населения приобретать жильё, особенно для молодых людей и семей со средним уровнем дохода. По его мнению, покупателям жилья необходимо тщательно рассчитывать долгосрочную способность погашения долга, а не ориентироваться исключительно на первоначальную льготную ставку.