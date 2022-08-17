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Смягчение визовой политики для привлечения большего количества иностранных туристов
По словам инсайдеров, визовая политика Вьетнама должна быть более открытой для привлечения иностранных туристов.
Хотя страна предлагает одностороннее освобождение от виз и электронные визы, эта политика недостаточно конкурентоспособна, поскольку 15-дневное освобождение от визы еще не удовлетворяет потребности посетителей из таких стран, как Европа, Северная Америка и Австралия, которые часто остаются до 3-4 недель во Вьетнаме, по данным Министерства культуры, спорта и туризма (MCST).
Директор Департамента туризма Хошимина Нгуен Тхи Ань Хоа заявила, что министерство должно предложить правительству поручить Министерству иностранных дел расширить список стран и территорий, имеющих право на безвизовый режим и электронную визу, и восстановить выдачу виз на пограничных переходах.
Она также предложила упростить визовые процедуры для посетителей, которые заразились COVID-19 во время пребывания во Вьетнаме и проходят лечение в стране Юго-Восточной Азии.
Чиновник предложила продлить безвизовый режим с нынешних 15 до 30 дней, чтобы привлечь больше туристов.
Нгуен Тхиен Фук, директор по исследованиям и разработкам продуктов в Vidotour Indochina Travel, сказал, что помимо визовой политики, для сектора внутреннего туризма необходимы национальная коммуникационная стратегия и контингент обученного персонала.
Национальная администрация туризма Вьетнама координировала свои действия с ассоциациями, предприятиями и авиакомпаниями, чтобы наметить планы продвижения для быстрого наращивания международного туризма, уделяя особое внимание рынкам Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии и Европы.
В частности, Вьетнам присоединится к JATA Tourism Expo, ведущей региональной туристической выставке, которая пройдет в Японии с 22 по 25 сентября, и к World Travel Market в Великобритании с 7 по 9 ноября.
Будут также фестивали и программы, продвигающие вьетнамский туризм на основных рынках, таких как Республика Корея, Япония, Тайвань (Китай), Европа, Северная Америка и Австралия, а также множество мероприятий дома.
По данным MCST, в этом году сектор обслужил почти 72 млн. внутренних туристов и 733.000 иностранных посетителей.
Министерство общественной безопасности заявило, что оно выдало электронные визы гражданам из 80 стран и территорий и предложило освобождение от виз путешественникам из 25 других стран.