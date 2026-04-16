СМИ широко освещают переговоры и встречи Генерального секретаря, Президента Вьетнама То Лама с руководителями Китая

Газета China Daily освещает деятельность Генерального секретаря, Президента То Лама и его супруги.

Агентство «Синьхуа» сообщило, что в ходе переговоров с Генсекретарём, Президентом То Ламом утром 15 апреля Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством ЦК КПВ во главе с товарищем То Ламом Вьетнам будет неуклонно следовать социалистическому пути развития. Независимо от изменений международной обстановки Китай неизменно рассматривает Вьетнам как приоритетное направление соседской дипломатии и продолжит продвигать всестороннее стратегическое сотрудничество высокого качества в соответствии с общей целью «шести более».

Издание China Daily отмечает, что в ходе переговоров Си Цзиньпин подчеркнул необходимость в полной мере задействовать особую роль партийных каналов, активизировать контакты на высоком уровне, укреплять взаимное политическое доверие, а также эффективно использовать механизм стратегического диалога «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности.

По информации «Жэньминь жибао», во время встречи с представителями молодёжи Китая и Вьетнама, участвовавшими в программе «Красное путешествие по изучению и обучению», вместе с Генсекретарём, Президентом То Ламом Си Цзиньпин отметил, что молодёжь является важной силой, способствующей развитию и прогрессу общества, а также преемниками дела двух партий и двух государств. Он выразил надежду, что молодёжь двух стран будет поддерживать друг друга, чтобы традиционная дружба Китая и Вьетнама «как товарищи и братья» сияла с новой силой, подобно энергии молодости.

Освещая встречу Генсекретаря, Президента То Лама с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном, CCTV и агентство «Синьхуа» привели слова Ли Цяна о том, что Китай готов вместе с Вьетнамом углублять сопряжение стратегий развития, ускорять инфраструктурное соединение, включая железные дороги стандартной колеи, скоростные автомагистрали и «умные» пункты пропуска, расширять и повышать качество двусторонней торговли и инвестиций, создавать новые точки роста сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект, новая энергетика и ключевые минеральные ресурсы. Китай также готов совместно с Вьетнамом тщательно подготовить серию мероприятий в рамках «Года туристического сотрудничества Китай — Вьетнам».

Китайские СМИ также сообщили, что на встрече с Генсекретарём, Президентом То Ламом председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи высоко оценил переговоры между двумя Генсекретарями, Председателями государств как искренние, дружественные и результативные, отметив, что они определили направление дальнейшего развития китайско-вьетнамских отношений. Сторонам необходимо эффективно реализовывать ключевые договорённости высших руководителей двух партий и государств, укреплять стратегическое взаимное доверие, ускорять сопряжение стратегий развития и продвигать формирование Сообщества единой судьбы Вьетнама и Китая стратегического значения на более глубокий и содержательный уровень.