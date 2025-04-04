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СМИ: Пошлины США в отношении Вьетнама станут ударом по Nike и Nintendo
Таким образом, для многих стран мира вводится универсальная таможенная пошлина в 10%. Кроме того, устанавливаются тарифы в размере 25% на поставки компьютеров, ноутбуков и другой настольной техники.
По данным прессы, усилия бизнес-группы Nike, занимающейся производством спортивной одежды, по преодолению спада продаж за последние несколько лет могут столкнуться с этим тарифным ударом США, применяемым к импорту из Вьетнама.
В 2024 финансовом году Nike произвела 50% своей обуви и 28% одежды во Вьетнаме, согласно годовому отчету компании. Конкурент Adidas в меньшей степени зависит от Вьетнама: на него приходится 39% производства обуви и 18% одежды бренда.
Однако Nike и Adidas — далеко не единственные компании, затронутые новыми пошлинами. Вьетнам стал центром производства высокотехнологичной обуви для бега, спортивной и верхней одежды, поскольку бренды стремятся сократить зависимость от Китая. Lululemon, Columbia Sportswear и Amer Sports рассматривают Вьетнам как свою основную производственную базу.
Некоторые более мелкие и молодые бренды спортивной одежды еще сильнее ориентированы на Вьетнам. По данным Reuters, в 2024 году быстрорастущий бренд спортивной обуви On производил 90% своей обуви и 60% одежды и аксессуаров именно в этой стране.
Обувь On уже стоит недешево — от 130 до 330 долларов за пару, и, по словам Сэмюэла Венгера, главного операционного директора бренда, тарифы стали одним из факторов, учитываемых при формировании цен.
Средняя ставка тарифов США на обувь из Вьетнама уже составляет 13,6%, а на одежду — 18,8%, согласно расчетам профессора Университета Делавэра Шен Лу на январь 2025 года.
Средние цены на кроссовки в США уже выросли на 25% с 2019 года, отчасти из-за увеличения производственных затрат, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Circana.
Несмотря на то что с 2021 года продажи кроссовок в США выросли на 16% и достигли 7,4 млрд долларов, доверие потребителей недавно упало до четырехлетнего минимума, говорится в материале агентства.
Решение Трампа также может серьезно повлиять на всю индустрию видеоигр. Особенно это касается компании Nintendo, которая 2 апреля представила консоль Nintendo Switch 2.
Как отмечают аналитики, решение платформодержателя о повышении рекомендованных цен на игры не связано с таможенными войнами, развязанными США. Однако новые заявления Белого дома могут вынудить компанию пересмотреть свои планы.
Проблема Nintendo заключается еще и в том, что, стремясь снизить тарифные издержки, она перенесла производство консолей во Вьетнам и Камбоджу. Однако именно эти страны окажутся наиболее затронутыми новыми пошлинами.