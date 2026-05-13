СМИ Вьетнама и Камбоджи содействуют углублению сотрудничества
В ходе встречи стороны обсудили изменения в сфере информации и коммуникаций в период цифровой трансформации, развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также обменялись мнениями по мерам укрепления сотрудничества между журналистскими организациями двух стран.
Ле Куок Минь, член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, главный редактор газеты «Нянзан», председатель Союза журналистов Вьетнама выразил радость в связи с приёмом членов делегации.
Председатель Союза журналистов Вьетнама проинформировал о деятельности Союза и его ключевых задачах на предстоящий период, а также поделился информацией о ситуации в сфере прессы и коммуникаций во Вьетнаме, особенно о вызовах цифровой эпохи на фоне стремительного развития цифровых технологий, социальных сетей и искусственного интеллекта.
По словам Пуи Кеа, председателя Клуба журналистов Камбоджи, клуб был создан 26 лет назад и в настоящее время насчитывает около 100 членов, представляющих более 200 средств массовой информации Камбоджи. Основными задачами клуба являются обучение, поддержка профессиональной деятельности журналистов и своевременное и точное информирование населения. Сфера прессы и коммуникаций в Камбодже также сталкивается со стремительными изменениями под влиянием цифровых технологий, искусственного интеллекта, растущего влияния создателей контента в социальных сетях и лидеров общественного мнения. В этих условиях профессиональные журналисты нуждаются в подготовке, позволяющей сохранять конкурентоспособность и качество информации.
Пуи Кеа приветствовал предложение Союза журналистов Вьетнама активизировать сотрудничество в сфере профессиональной подготовки и координации действий по вопросам, связанным с искусственным интеллектом, а также содействовать обменам и сотрудничеству в области культуры и искусства.
Стороны договорились в ближайшее время активизировать координацию и обмен информацией между средствами массовой информации; делиться опытом в области профессиональной подготовки и применения технологий в журналистике; регулярно организовывать учебные курсы для повышения квалификации корреспондентов и редакторов.
Кроме того, Клуб журналистов Камбоджи и Союз журналистов Вьетнама будут активнее организовывать культурные обмены, расширять обмен информацией о социально-экономической ситуации и процессе развития каждой страны, а также внедрять достижения науки, технологий и искусственного интеллекта в журналистскую деятельность. Это будет способствовать укреплению традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Камбоджей.