НОВОСТИ

СМИ Вьетнама и Камбоджи содействуют углублению сотрудничества

В ходе встречи стороны обсудили изменения в сфере информации и коммуникаций в период цифровой трансформации, развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также обменялись мнениями по мерам укрепления сотрудничества между журналистскими организациями двух стран.
  Член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, главный редактор газеты «Нянзан», председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь принимает председателя Клуба журналистов Камбоджи Пуи Кеа и членов делегации. Фото: nhandan.vn  
Вечером 12 мая в Ханое делегация Клуба журналистов Камбоджи посетила и провела рабочую встречу с Союзом журналистов Вьетнама по случаю визита делегации во Вьетнам.

В ходе встречи стороны обсудили изменения в сфере информации и коммуникаций в период цифровой трансформации, развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также обменялись мнениями по мерам укрепления сотрудничества между журналистскими организациями двух стран.

Ле Куок Минь, член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, главный редактор газеты «Нянзан», председатель Союза журналистов Вьетнама выразил радость в связи с приёмом членов делегации.

Председатель Союза журналистов Вьетнама проинформировал о деятельности Союза и его ключевых задачах на предстоящий период, а также поделился информацией о ситуации в сфере прессы и коммуникаций во Вьетнаме, особенно о вызовах цифровой эпохи на фоне стремительного развития цифровых технологий, социальных сетей и искусственного интеллекта.

По словам Пуи Кеа, председателя Клуба журналистов Камбоджи, клуб был создан 26 лет назад и в настоящее время насчитывает около 100 членов, представляющих более 200 средств массовой информации Камбоджи. Основными задачами клуба являются обучение, поддержка профессиональной деятельности журналистов и своевременное и точное информирование населения. Сфера прессы и коммуникаций в Камбодже также сталкивается со стремительными изменениями под влиянием цифровых технологий, искусственного интеллекта, растущего влияния создателей контента в социальных сетях и лидеров общественного мнения. В этих условиях профессиональные журналисты нуждаются в подготовке, позволяющей сохранять конкурентоспособность и качество информации.

Пуи Кеа приветствовал предложение Союза журналистов Вьетнама активизировать сотрудничество в сфере профессиональной подготовки и координации действий по вопросам, связанным с искусственным интеллектом, а также содействовать обменам и сотрудничеству в области культуры и искусства.

Стороны договорились в ближайшее время активизировать координацию и обмен информацией между средствами массовой информации; делиться опытом в области профессиональной подготовки и применения технологий в журналистике; регулярно организовывать учебные курсы для повышения квалификации корреспондентов и редакторов.

Кроме того, Клуб журналистов Камбоджи и Союз журналистов Вьетнама будут активнее организовывать культурные обмены, расширять обмен информацией о социально-экономической ситуации и процессе развития каждой страны, а также внедрять достижения науки, технологий и искусственного интеллекта в журналистскую деятельность. Это будет способствовать укреплению традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Камбоджей.

ВИА/ИЖВ

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Китая

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Китая

Во второй половине дня 12 мая в здании Правительства Премьер-министр Ле Минь Хынг принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики во Вьетнаме Хэ Вэй.
