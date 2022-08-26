Служебная телеграмма Премьер-министра Вьетнама об усилении мер по борьбе с COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Фото: ВИА

В служебной телеграмме говорится, что Министерство здравоохранения (МЗ) должно усилить контрольно-надзорные мероприятия, активно призвать местные власти к проведению вакцинации, своевременно доложить Премьер-министру страны о ситуации в тех провинциях и городах страны, где делают прививки не в соответствии с установленными сроками.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь на днях подписал служебную телеграмму №755/CD-TTg «Об усилении мер по борьбе с эпидемией COVID-19.

В документе отмечается, что в настоящее время в мире ситуация с пандемией COVID-19 по-прежнему осложняется после появления новых штаммов коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) снова подтвердили, что на данный момент вакцинация остается стратегической мерой для контроля над пандемией COVID-19.

Во Вьетнаме эпидемиологическая ситуация, в основном, была взята под контроль, а социально-экономическая жизнь вернулась в привычное русло. Однако в последнее время число новых случаев заражения коронавирусом и больных, лечившихся в больницах, стало увелличиваться; во многих районах страны были зафиксированы новые штаммы коронавируса, которые могут распространяться быстрее исходного штамма; а также появились многие заболевания, такие как лихорадка денге, сезонный грипп...

Вьетнам резко увеличил охват населения вакцинацией против COVID-19, однако в некоторых районах страны вакцинация не отвечает требованиям и идет еще медленно, особенно количество детей от 5 до 12 лет, получивших вторую дозу, а также людей в возрасте 18 лет и старше, получивших третью и четвертую дозы, остается небольшим.

Чтобы продолжить надежно защищать и поддерживать результаты борьбы с COVID-19, особенно на фоне возможного обострения эпидситуации, а также в целях содействия восстановлению и развитию социально-экономической сферы, Премьер-министр Вьетнама потребовал от Руководящего комитета по борьбе с эпидемией COVID-19; председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения; министерств, ведомств страны и правительственных органов строго и эффективно выполнить порученные задачи по вакцинации в соответствии с указаниями Правительства, Премьер-министра Вьетнама и Руководящего комитета по борьбе с COVID-19. Все это направлено на то, чтобы как можне скорее завершить вакцинацию от коронавируса для всех людей по инструкциям МЗ.



