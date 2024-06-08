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Словенский эксперт высоко оценивает потенциал сотрудничества с Вьетнамом
В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) Кантарутти сказал, что около восьми лет назад, когда он был государственным секретарем, отвечающим за экономику, правительство Словении приняло решение рассматривать Вьетнам как один из важнейших рынков для Словении за пределами Европейского союза (ЕС).
Именно поэтому правительство Словении подготовило специальный план действий по укреплению отношений сотрудничества между словенским и вьетнамским бизнесом, отметил он.
По его словам, в это время делегация словенских предпринимателей посетила Вьетнам, в ходе чего стороны обсудили такие потенциальные сферы, как логистика и торговля, туризм и, в особенности, двусторонний импорт и экспорт.
Следующим важным шагом стало создание Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству между двумя странами, отметил Кантарутти, сказав, что это значительное достижение, поскольку им удалось разрешить сложные разногласия не только между двумя министерствами, но и деловыми кругами.
По словам эксперта, пандемия COVID-19 повлияла на экономическое сотрудничество между Словенией и Вьетнамом, однако Вьетнам по-прежнему занимает центральное место в стратегии словенского бизнеса, который стремится расширить сотрудничество на азиатском рынке.
В настоящее время Словения рассматривает Вьетнам как ворота на азиатский рынок и надеется, что вьетнамские предприятия воспользуются членством Словении в ЕС для поиска возможностей на рынке ЕС с почти 450 миллионами потребителей.
Экономическое сотрудничество между Словенией и Вьетнамом постепенно восстанавливается после пандемии, и CCIS организовал несколько семинаров для укрепления делового сотрудничества и расширения обмена делегациями с Вьетнамом, сказал он.
Укрепление связей откроет возможности для заключения контрактов между предприятиями двух стран, подчеркнул он, отметив, что многие словенские компании постепенно расширяют сотрудничество с вьетнамскими партнерами.
CCIS оценивает Вьетнам как привлекательного партнера, потому что это быстро развивающаяся экономика с молодым населением, которое может принести возможности как для ЕС, так и для Словении, добавил он.
По сравнению с некоторыми другими экономиками региона, Вьетнам привлекает особое внимание Словении, потому что он более совместим с европейской нацией, подчеркнул он.
Говоря о потенциале сотрудничества, Кантарутти отметил, что традиционная дружба между двумя странами и осведомленность словенской общественности о Вьетнаме создают очень благоприятную основу для развития сотрудничества.
CCIS и словенские деловые круги также обсудили с послом Вьетнама в Австрии и Словении возможность привлечения вьетнамских рабочих для работы в Словении, поскольку в настоящее время Словения испытывает нехватку рабочей силы.
Кантарутти также упомянул о перспективах сотрудничества между двумя странами в наукоемких отраслях и новых технологиях, а также о сотрудничестве между университетами.