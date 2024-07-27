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Слова благодарности от Государственной комиссии по организации похорон и семьи товарища Нгуен Фу Чонга

Государственная Комиссия по организации похорон и семья генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга выразили слова благодарности после церемонии похорон партийного лидера 26 июля.
  На церемонии похорон генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Фото: ВИA  
В сообщении говорится:

Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам, Президент Социалистической Республики Вьетнам, Правительство Социалистической Республики Вьетнам, Центральный комитет Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Государственная комиссия по организации похорон и семья товарища Нгуен Фу Чонга, Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, искренне благодарят всех соотечественников, товарищей, солдат по всей стране, наших соотечественников за рубежом и международных друзей за глубокие чувства, безграничную скорбь и глубокое уважение к товарищу Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, посещение, отправление телеграмм с соболезнованиями, участие на мемориальной церемонии и церемонии прощании генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга в славную и героическоую историю вьетнамского народа,

В последние дни сердца миллионов вьетнамцев и международных друзей обратились к Ханою, Хошимину и малой родине Донгхоя, где прошла церемония государственных похорон генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Сотни тысяч людей со всех регионов страны, невзирая на расстояние пути и погодные условия, почтительно прошли по маршруту, чтобы проводить Генерального секретаря к месту его последнего успокоения. Сотни лидеров стран/территорий направили письма, телеграммы и послания с соболезнованиями; сотни международных делегаций присутствовали на церемонии прощания, мемориальной церемонии и церемонии похорон; тысячи делегаций с сотнями тысяч людей отдали последние почести Генеральному секретарю; а также тысячи делегаций отдали дань уважения Генеральному секретарю в наших представительствах за рубежом.

Еще раз Государственная комиссия по организации похорон и его семья выражают искреннюю благодарность за особые чувства соотечественников, товарищей, солдат со всей страны, соотечественников за рубежом и международных друзей в отношении товарища Нгуен Фу Чонга, Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама и цивилизованной и героической страны вьетнамского народа.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

ПРЕЗИДЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЬЕТНАМСКОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА

ВИА/ИЖВ

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