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Словакия считает Вьетнам ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Он дал высокую оценку вьетнамской общине в Словакии, которая была официально признана 14-й группой этнических меньшинств страны, отметив их вклад в социально-экономическое развитие Словакии. Словакия стремится к углублению двусторонних отношений и, в конечном итоге, к переходу к стратегическому партнерству.
Посол Фам Чыонг Жанг выразил признательность Словакии за поддержку и подтвердил приверженность Вьетнама укреплению сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, включая Словакию.
Он отметил, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и призвал к расширению обменов на высоком уровне и практических инициатив в области торговли, образования, науки, технологий и культурного обмена.
Посол поблагодарил правительство Словакии за признание вьетнамской общины и призвал продолжать поддерживать их интеграцию и вклад.
Кроме того, он попросил Словакию ускорить продление разрешений на работу для вьетнамских рабочих и упростить визовые процедуры для новых работников.
Заместитель министра Марек Эсток признал эти опасения и отметил, что Словакия выдала более 10 000 видов на жительство вьетнамским гражданам в 2024 году, что делает их третьей по величине иностранной общиной в стране после украинцев и сербов.
Он пообещал дать указание соответствующим органам координировать действия с посольством Вьетнама по консульским вопросам.