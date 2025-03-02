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НОВОСТИ

Словакия считает Вьетнам ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Вьетнам считается одним из ведущих партнеров Словакии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-Восточной Азии, подтвердил первый заместитель министра иностранных и европейских дел Марек Эсток во время встречи с послом Вьетнама Фам Чыонг Жангом в Братиславе 27 февраля. Заместитель министра Марек Эсток подчеркнул признание Словакией международной роли Вьетнама и высоко оценил двустороннюю координацию в поддержке кандидатур друг друга в международных организациях. Для дальнейшего укрепления экономических связей Словакия планирует увеличить число экономических атташе в своем посольстве во Вьетнаме.

Он дал высокую оценку вьетнамской общине в Словакии, которая была официально признана 14-й группой этнических меньшинств страны, отметив их вклад в социально-экономическое развитие Словакии. Словакия стремится к углублению двусторонних отношений и, в конечном итоге, к переходу к стратегическому партнерству.

Посол Фам Чыонг Жанг выразил признательность Словакии за поддержку и подтвердил приверженность Вьетнама укреплению сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, включая Словакию.

Он отметил, что в 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и призвал к расширению обменов на высоком уровне и практических инициатив в области торговли, образования, науки, технологий и культурного обмена.

Посол поблагодарил правительство Словакии за признание вьетнамской общины и призвал продолжать поддерживать их интеграцию и вклад.

Кроме того, он попросил Словакию ускорить продление разрешений на работу для вьетнамских рабочих и упростить визовые процедуры для новых работников.

Заместитель министра Марек Эсток признал эти опасения и отметил, что Словакия выдала более 10 000 видов на жительство вьетнамским гражданам в 2024 году, что делает их третьей по величине иностранной общиной в стране после украинцев и сербов.

Он пообещал дать указание соответствующим органам координировать действия с посольством Вьетнама по консульским вопросам.

ИЖВ/ВИА

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