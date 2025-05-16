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Словакия считает Вьетнам важнейшим партнером в Азии

Словакия рассматривает Вьетнам как важнейшего партнера в Азии, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар послу Вьетнама в Словакии Фам Чыонг Жангу. На встрече 13 мая Фам Чыонг Жангу также подтвердил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству со Словакией. Дипломат выразил уверенность, что двусторонние отношения имеют большой потенциал для дальнейшего развития в ближайшем будущем.

Посол сказал, что он рад тому, что Словакия официально признала вьетнамскую общину в качестве 14-го этнического меньшинства в стране в 2023 году, основными членами которого являются бывшие студенты, стажеры, исследователи и рабочие в бывшей Чехословакии, частью которой сейчас является Словакия.

Он выразил надежду, что Словакия продолжит создавать благоприятные условия для интеграции, стабильного развития и внесения позитивного вклада в социально-экономическое развитие Словакии, выступая в качестве устойчивого моста, способствующего укреплению дружбы между двумя странами.

Словацкий министр, в свою очередь, отметил выдающиеся социально-экономические достижения Вьетнама, его важную роль в АСЕАН и растущую международную репутацию во всем мире.

По его словам, Вьетнам и Словакия имеют потенциал для расширения сотрудничества во многих областях, таких как экономика, туризм, атомная энергетика и оборонная промышленность.

Министр выразил надежду, что Вьетнам рассмотрит возможность повышения уровня двусторонних отношений на уровень стратегического партнерства и введения безвизового режима для граждан Словакии. Он предложил двум сторонам вскоре возобновить встречи межправительственного комитета, чтобы эффективно использовать потенциал сотрудничества.

Стороны договорились поддерживать координацию в организации практических памятных мероприятий в 2025 году, содействовать обмену делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне, для укрепления политического доверия, расширять и продвигать подписание соглашений о сотрудничестве в областях, представляющих взаимный интерес, а также изучать пути упрощения процедур легализации документов и освобождения от виз.

По этому случаю Юрай Бланар поблагодарил Вьетнам за поддержку кандидатов Словакии в Совет Безопасности ООН и выразил пожелание взаимной поддержки кандидатов друг друга в другие важные международные механизмы, такие как Совет по правам человека, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) и Совет директоров Всемирного почтового союза (ВПС).

ВИА/ИЖВ

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