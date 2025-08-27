НОВОСТИ
Слияния и поглощения ускоряются в связи с интересом иностранных инвесторов
Эти сделки подчеркивают растущий интерес со стороны японских, корейских и сингапурских инвесторов, а также увеличивающийся приток капитала из США и Европы - рынков, известных своими долгосрочными стратегиями и высокими инвестиционными стандартами.
Промышленная недвижимость продолжает привлекать большое внимание благодаря конкурентоспособным затратам на рабочую силу и стратегическому позиционированию. В стадии реализации находятся новые проекты, в том числе два индустриальных парка Becamex IDC в Биньзыонге (1080 га) и Вьетнамско–Сингапурский индустриальный парк (VSIP) в бывшей провинции Намдинь (180 га), ввод которых запланирован на третий квартал 2025 года.
В сфере жилищного строительства преобладают пригородные застройки. Vingroup приступила к строительству комплекса Vinhomes Green Paradise площадью 2870 га в Канжо (Хошимин); Sun Group запустила проект Sun Blanca City площадью 96,6 га; а Masterise Homes реализует проект Masteri Rivera площадью более 1100 квартир в городе Дананг.
Сегмент розничной торговли также расширяется: AEON Mall укрепляет свое присутствие в дельте Меконга благодаря двум новым проектам: AEON Mall Long An, открытие которого запланировано на август 2025 года, и AEON Mall Can Tho площадью 8,5 га, который в настоящее время находится в стадии строительства.
Параллельно с этим приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) продолжает расти. Национальное статистическое управление сообщило, что общий объем зарегистрированных ПИИ за первые семь месяцев 2025 года достиг 24,09 млрд долларов США, что на 27,3% больше, чем в прошлом году.
Мэтью Пауэлл, директор Savills в Ханое, отметил, что, несмотря на глобальную неопределенность и торговую напряженность, Вьетнам продолжает проводить структурные реформы и поддерживать доверие инвесторов. Стабильные прямые иностранные инвестиции и улучшение инфраструктуры, по его словам, указывают на благоприятные долгосрочные перспективы роста.
Правительство также установило амбициозный целевой показатель ВВП на 2025 год, основанный на реформах, увеличении государственных инвестиций и усилении поддержки частного сектора. Ключевые меры включают оптимизацию административной системы путем объединения 63 провинций и городов в 34 и постепенный отказ от районного уровня для повышения эффективности и создания более благоприятных условий для инвесторов.
Кроме того, резолюция 68 Политбюро направлена на содействие развитию частного сектора посредством правовых реформ, снижения барьеров для ведения бизнеса, улучшения доступа к земле и финансам, защиты прав собственности и поощрения честной конкуренции.
Что касается торговли, Вьетнам работает над сокращением тарифных разрывов с США и предложил снизить импортные пошлины на американские товары. Также активизируются усилия по борьбе с контрафактом и транзитными товарами, диверсификации торговых партнерств и углублению международной экономической интеграции.
Туризм и авиация также выигрывают от увеличения числа международных рейсов. Помимо резкого увеличения числа посетителей, реализуются крупные инициативы, в том числе проведение АТЭС-2027 на Фукуоке, расширение аэропорта и запуск авиакомпании Sun PhuQuoc Airways, что отражает согласованное видение развития как государственного, так и частного секторов.