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Слияние провинций позволит расширить пространство для развития
По сравнению с предыдущими слияниями административных единиц, нынешнее имеет много отличительных особенностей.
Во-первых, оно проводится одновременно на провинциальном и общинном уровнях.
Во-вторых, количество уровней местных администраций будет сокращено с трех до двух, при этом будет ликвидирован районный уровень. Это позволяет не только упорядочить организационную структуру, но и сократить количество уровней местных администраций.
В-третьих, объединение провинций и общин будет происходить не только на основе прежних критериев, таких как численность населения и площадь, но и на основе национального генерального планирования, регионального планирования, местного планирования и стратегий социально-экономического развития, расширяя пространство развития в связи с шестью социально-экономическими регионами.
По словам Чан Ань Туана, это также означает изменение мышления: слияние происходит не просто для упорядочивания, а для достижения конечной цели - развития и процветания.
В-четвертых, наряду с объединением провинций будет происходить и объединение общинных административных единиц. Поэтому необходимо изучить и четко определить модели местного управления на уровне общин, которые подходят для городских, сельских, горных, дельтовых, островных районов, а также с учетом численности населения, площади, истории, культуры, национальной обороны, безопасности, этнической принадлежности и религии.
В-пятых, учреждения комитетов партии, Отечественного фронта Вьетнама и общественно-политических организаций также будут реорганизованы, чтобы обеспечить последовательность в управлении на общинном уровне после слияния.
В-шестых, в процессе слияния необходимо провести оценку и классификацию персонала и государственных служащих, чтобы действительно улучшить качество рабочей силы в новой организационной структуре и решить вопросы политики в отношении тех, кто пострадал от рационализации и слияния.
Это тесно связано с определением функций, задач, полномочий, организационной структуры, механизмов работы, должностных позиций и численности государственных служащих и работников местных администраций.
Эти шесть отличительных моментов, по сравнению с предыдущими слияниями, демонстрируют систематический, комплексный и синхронизированный подход к революции в области организационной оптимизации и гарантируют успех, продвигая страну в новую эру, подчеркнул он.
По словам Чан Ань Туана, для эффективного осуществления слияния, во-первых, необходимо выполнить директивы партийных комитетов и достичь консенсуса по взглядам и идеям относительно слияния и организации местных администраций на двух уровнях.
Кроме того, необходимо уделить внимание наименованию новых административных единиц, их политико-административных центров (столиц).
При выборе названий должны учитываться критерии, связанные с историческими, культурными и традиционными ценностями.
Аналогичным образом, выбор столицы провинции должен основываться на истории, географическом положении, инфраструктуре и способности отвечать требованиям политико-административного центра, национальной обороны, безопасности и международной интеграции.
Однако самое главное, на что следует обратить внимание, - это создание консенсуса, единства и солидарности между народом, партийными комитетами и местными администрациями, участвующими в слиянии.
Также необходимо пересмотреть функции, задачи, полномочия и реструктурировать организационный аппарат провинциальных и общинных администраций.
Чан Ань Туан также отметил, что необходимо провести инвентаризацию, контроль и эффективное управление государственным имуществом, таким как офисы, склады, оборудование и недвижимость, чтобы избежать расточительства или нарушений во время слияния.