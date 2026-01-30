НОВОСТИ
След Президента Хо Ши Мина в Бискра: живой символ вьетнамско-алжирской дружбы
При возвращении в провинцию Бискра на юге Алжира корреспондент ВИА в Алжире вновь посетил исторический отель Trans Atlantic (ныне AN Hotel) - место, где Президент Хо Ши Мин останавливался во время своей поездки во Францию в 1946 году. Именно здесь он встречался и беседовал с алжирскими патриотами и интеллигенцией, высказывая стратегически дальновидные прогнозы о пути национального освобождения этой североафриканской страны.
Спустя почти восемь десятилетий прежнее пространство по-прежнему сохраняется, хотя название и владельцы отеля изменились. Из сооружения с ярко выраженным колониальным наследием Trans Atlantic превратился в частный AN Hotel. Тем не менее особо ценно то, что историческая память, связанная с Президентом Хо Ши Мином, бережно хранится. Его фотография размещена в самом почётном месте отеля. Имя Президента Хо Ши Мина, наряду с именами других выдающихся мировых деятелей, побывавших здесь, отчеканено на большой бронзовой мемориальной плите, что символизирует его всемирный масштаб.
По словам представителей администрации отеля, ежегодно AN Hotel принимает многочисленные делегации иностранных гостей и вьетнамцев, приезжающих для проживания, экскурсий и памятных визитов. Многие вьетнамцы, от исследователей и журналистов до соотечественников за рубежом, воспринимают Бискра как историческое место, связанное со следами Дяди Хо. Некоторые дипломатические представительства также регулярно посещают отель, чтобы ознакомиться с наследием исторических личностей, связанных с этим местом.
Президент Хо Ши Мин давно стал символом вьетнамско-алжирской дружбы и революционной борьбы двух народов. Его идеи, дальновидное мышление и глубокая солидарность с национально-освободительными движениями Африки способствовали укреплению связей Вьетнама с друзьями по всему миру, в том числе с Алжиром - страной, разделяющей общее стремление к независимости и свободе.
По случаю 85-й годовщины возвращения Президента Хо Ши Мина на Родину для непосредственного руководства Вьетнамской революцией (28 января 1941 года - 28 января 2026 года) поездка в AN Hotel в Бискра стала не только актом признательности, но и возможностью вновь вспомнить путь, пройденный им, ценности, которые он оставил, а также прочный фундамент вьетнамско-алжирской дружбы, выкованный историей и продолжающийся по сей день.