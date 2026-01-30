След Президента Хо Ши Мина в Бискра: живой символ вьетнамско-алжирской дружбы

При возвращении в провинцию Бискра на юге Алжира корреспондент ВИА в Алжире вновь посетил исторический отель Trans Atlantic (ныне AN Hotel) - место, где Президент Хо Ши Мин останавливался во время своей поездки во Францию в 1946 году. Именно здесь он встречался и беседовал с алжирскими патриотами и интеллигенцией, высказывая стратегически дальновидные прогнозы о пути национального освобождения этой североафриканской страны.



Спустя почти восемь десятилетий прежнее пространство по-прежнему сохраняется, хотя название и владельцы отеля изменились. Из сооружения с ярко выраженным колониальным наследием Trans Atlantic превратился в частный AN Hotel. Тем не менее особо ценно то, что историческая память, связанная с Президентом Хо Ши Мином, бережно хранится. Его фотография размещена в самом почётном месте отеля. Имя Президента Хо Ши Мина, наряду с именами других выдающихся мировых деятелей, побывавших здесь, отчеканено на большой бронзовой мемориальной плите, что символизирует его всемирный масштаб.

Фотография Президента Хо Ши Мина размещена в торжественном вестибюле отеля. (Фото: ВИА).

По словам представителей администрации отеля, ежегодно AN Hotel принимает многочисленные делегации иностранных гостей и вьетнамцев, приезжающих для проживания, экскурсий и памятных визитов. Многие вьетнамцы, от исследователей и журналистов до соотечественников за рубежом, воспринимают Бискра как историческое место, связанное со следами Дяди Хо. Некоторые дипломатические представительства также регулярно посещают отель, чтобы ознакомиться с наследием исторических личностей, связанных с этим местом.



Президент Хо Ши Мин давно стал символом вьетнамско-алжирской дружбы и революционной борьбы двух народов. Его идеи, дальновидное мышление и глубокая солидарность с национально-освободительными движениями Африки способствовали укреплению связей Вьетнама с друзьями по всему миру, в том числе с Алжиром - страной, разделяющей общее стремление к независимости и свободе.



Интерьер отеля. (Фото: ВИА).

По случаю 85-й годовщины возвращения Президента Хо Ши Мина на Родину для непосредственного руководства Вьетнамской революцией (28 января 1941 года - 28 января 2026 года) поездка в AN Hotel в Бискра стала не только актом признательности, но и возможностью вновь вспомнить путь, пройденный им, ценности, которые он оставил, а также прочный фундамент вьетнамско-алжирской дружбы, выкованный историей и продолжающийся по сей день.