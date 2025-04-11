Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Скоро состоится национальная научная конференция, посвященная 50-летию воссоединения страны

Семинар выявит историческое значение победы 30 апреля 1975 года, уроки, извлеченные для успешного проведения дела строительства и защиты страны в новой ситуации.
  Фото: Чонг Дык/ВИА   
Национальная научная конференция, посвященная 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975-2025гг.) на тему «Значение великой победы весны 1975 года для эпохи подъема вьетнамского народа, состоится 20 апреля в Хошимине. Организатором мероприятия выступит минобороны. Об этом было сообщено на пресс-конференции, состоявшейся 10 апреля в Ханое.

Цель семинара - подтверждение правильных, мудрых указаний, политики и руководства партии и президента Хо Ши Мина, которые были решающими факторами всех побед вьетнамской революции. Семинар также выявит историческое значение победы 30 апреля 1975 года, уроки, извлеченные для успешного проведения дела строительства и защиты страны в новой ситуации.

В кулуарах семинара также состоятся другие мероприятия, такие как вручение подарков семьям льготной категории в городе Хошимине, возложение венка к Филиалу Музея Хо Ши Мина в этом городе.  

VOV/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Вьетнам занимает третье место в мире по объему экспорта текстильной и швейной продукции с показателем в 44 миллиарда долларов США в 2024 году, в то время как Индия является ведущим поставщиком сырья, особенно хлопка и хлопчатобумажной пряжи.
ПОДРОБНЕЕ

Top