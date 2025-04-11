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Скоро состоится национальная научная конференция, посвященная 50-летию воссоединения страны
Цель семинара - подтверждение правильных, мудрых указаний, политики и руководства партии и президента Хо Ши Мина, которые были решающими факторами всех побед вьетнамской революции. Семинар также выявит историческое значение победы 30 апреля 1975 года, уроки, извлеченные для успешного проведения дела строительства и защиты страны в новой ситуации.
В кулуарах семинара также состоятся другие мероприятия, такие как вручение подарков семьям льготной категории в городе Хошимине, возложение венка к Филиалу Музея Хо Ши Мина в этом городе.