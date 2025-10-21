НОВОСТИ
Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025
VSBF 2025 откроется 23 октября в 8:30 в Банковской академии, собрав более 300 участников очно, включая представителей министерств, ведомств, департаментов Государственного банка Вьетнама, а также многочисленных экспертов, преподавателей и исследователей в области финансов и банковского дела. Симпозиум VSBF 2025 отмечает 10-летие создания и развития этого авторитетного академического форума.
Профессор, доктор Фам Тхи Хоанг Ань, заместитель директора Банковской академии, отметила, что продолжая успехи предыдущих лет, Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (VSBF 2025) возвращается и знаменует важную веху: 10 лет формирования и развития VSBF.
«Это авторитетное событие является результатом тесного сотрудничества между Банковской академией, Ассоциацией вьетнамских ученых и специалистов по всему миру и при поддержке престижных национальных и международных организаций, включая Международную ассоциацию содействия экономическому и финансовому прогрессу, Школу бизнеса Леонарда де Винчи (Франция), Университет Мэсси (Новая Зеландия) и Клуб банковского обучения и научных исследований», — подчеркнула профессор Фам Тхи Хоанг Ань.
Симпозиум включает 16 сессий обсуждений, в том числе 4 пленарные сессии, 1 круглый стол и 11 параллельных сессий с 31 отобранным докладом. Основные темы включают: «Обмен знаниями через границы, международные цепочки поставок и экосистема инноваций»; «Рост присутствия небанковских организаций на рынке корпоративного кредитования»; «ESG и семь нарушений в современной банковской системе»; круглый стол «Рост небанковских посреднических организаций и финансовая стабильность» и др.
Особое внимание привлекает сессия «Встреча с главными редакторами», которая предоставляет вьетнамским исследователям возможность напрямую обсудить вопросы с главными редакторами и редакторами ведущих международных научных журналов в области финансов и банковского дела.
О некоторых ключевых моментах VSBF 2025 профессор Фам Тхи Хоанг Ань отметила, что симпозиум проводится в условиях, когда мировая экономика и финансово-банковская система сталкиваются с многочисленными сложными изменениями и стремительным развитием технологий. Сессии обсуждений будут глубоко анализировать эти вызовы и делиться международным и отечественным практическим опытом. Цель — предоставить надежную и практическую базу для поддержки направления и разработки политики, направленной на повышение эффективности управления финансово-банковской системой в условиях глубокого международного интегрирования Вьетнама.
Кроме того, одной из ключевых и наиболее привлекающих внимание тем VSBF 2025 является устойчивое финансирование. Симпозиум особенно подчеркивает тенденцию инвестиций, связанных с ESG (экология, социальная сфера и корпоративное управление). С ростом осведомленности о проблемах окружающей среды и общества, а также с изменениями в нормативной базе, эта тема не только актуальна, но и формирует будущее рынка капитала и банковской сферы.
Еще одной важной особенностью симпозиума является круглый стол, посвященный росту небанковских посреднических организаций поколения 2.0 и их влиянию на стабильность рынка. При участии ведущих экспертов в области финансов и банковской деятельности эта сессия представляет собой возможность внести практический вклад в деятельность Государственного банка Вьетнама. Это особенно важно для повышения конкурентоспособности и стимулирования устойчивого развития банковского сектора Вьетнама.