Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025

Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (VSBF 2025) откроется в 8:30 23 октября в Банковской академии, отметив 10-летие формирования и развития этого авторитетного академического форума.
  Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум — VSBF 2023. Фото: Bnews/ВИА  
С 23 по 25 октября 2025 года Банковская академия совместно с Ассоциацией вьетнамских ученых и специалистов по всему миру (AVSE Global) и рядом международных партнеров проведут Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (Vietnam Symposium in Banking and Finance — VSBF 2025) в Ханое.

VSBF 2025 откроется 23 октября в 8:30 в Банковской академии, собрав более 300 участников очно, включая представителей министерств, ведомств, департаментов Государственного банка Вьетнама, а также многочисленных экспертов, преподавателей и исследователей в области финансов и банковского дела. Симпозиум VSBF 2025 отмечает 10-летие создания и развития этого авторитетного академического форума.

Профессор, доктор Фам Тхи Хоанг Ань, заместитель директора Банковской академии, отметила, что продолжая успехи предыдущих лет, Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (VSBF 2025) возвращается и знаменует важную веху: 10 лет формирования и развития VSBF.

«Это авторитетное событие является результатом тесного сотрудничества между Банковской академией, Ассоциацией вьетнамских ученых и специалистов по всему миру и при поддержке престижных национальных и международных организаций, включая Международную ассоциацию содействия экономическому и финансовому прогрессу, Школу бизнеса Леонарда де Винчи (Франция), Университет Мэсси (Новая Зеландия) и Клуб банковского обучения и научных исследований», — подчеркнула профессор Фам Тхи Хоанг Ань.

Симпозиум включает 16 сессий обсуждений, в том числе 4 пленарные сессии, 1 круглый стол и 11 параллельных сессий с 31 отобранным докладом. Основные темы включают: «Обмен знаниями через границы, международные цепочки поставок и экосистема инноваций»; «Рост присутствия небанковских организаций на рынке корпоративного кредитования»; «ESG и семь нарушений в современной банковской системе»; круглый стол «Рост небанковских посреднических организаций и финансовая стабильность» и др.

Особое внимание привлекает сессия «Встреча с главными редакторами», которая предоставляет вьетнамским исследователям возможность напрямую обсудить вопросы с главными редакторами и редакторами ведущих международных научных журналов в области финансов и банковского дела.

О некоторых ключевых моментах VSBF 2025 профессор Фам Тхи Хоанг Ань отметила, что симпозиум проводится в условиях, когда мировая экономика и финансово-банковская система сталкиваются с многочисленными сложными изменениями и стремительным развитием технологий. Сессии обсуждений будут глубоко анализировать эти вызовы и делиться международным и отечественным практическим опытом. Цель — предоставить надежную и практическую базу для поддержки направления и разработки политики, направленной на повышение эффективности управления финансово-банковской системой в условиях глубокого международного интегрирования Вьетнама.

Кроме того, одной из ключевых и наиболее привлекающих внимание тем VSBF 2025 является устойчивое финансирование. Симпозиум особенно подчеркивает тенденцию инвестиций, связанных с ESG (экология, социальная сфера и корпоративное управление). С ростом осведомленности о проблемах окружающей среды и общества, а также с изменениями в нормативной базе, эта тема не только актуальна, но и формирует будущее рынка капитала и банковской сферы.

Еще одной важной особенностью симпозиума является круглый стол, посвященный росту небанковских посреднических организаций поколения 2.0 и их влиянию на стабильность рынка. При участии ведущих экспертов в области финансов и банковской деятельности эта сессия представляет собой возможность внести практический вклад в деятельность Государственного банка Вьетнама. Это особенно важно для повышения конкурентоспособности и стимулирования устойчивого развития банковского сектора Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Расширение возможностей сотрудничества и привлечение туристов из Сингапура в Дананг

Расширение возможностей сотрудничества и привлечение туристов из Сингапура в Дананг

Вечером 20 октября первый рейс авиакомпании Scoot Airlines из Сингапура приземлился в Международном аэропорту Дананга, открыв новые возможности для привлечения туристов, укрепления связей и стимулирования туристического сотрудничества между двумя сторонами.
ПОДРОБНЕЕ

Top