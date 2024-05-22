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Скоро пройдет 33-е совещание руководителей таможенных органов стран АСЕАН
Кроме того, на совещании будут присутствовать руководители таможенных органов стран-партнеров и международных организаций: Всемирной таможенной организации, таможни Австралии, таможни Китая, таможни Республики Корея и таможни Японии.
Представителями частного сектора станут Деловой консультативный совет АСЕАН, Деловой совет АСЕАН-США и Деловой совет АСЕАН-ЕС.
Предполагается, что на совещании будут обсуждаться 12 вопросов на повестки дня, таких как: соответствующие программы действий и меры по решению проблем; дальнейшее осуществление и достижение целей, намеченных в планах и стратегиях развития таможенной службы АСЕАН на период 2021-2025 годов.
При этом внимание будет уделено обсуждению некоторых приоритетных вопросов, таких как: обмен электронными документами через механизм «единое окно» АСЕАН; введение системы таможенного транзита АСЕАН (ACTS); дорожная карта по выполнению Соглашения о взаимном признании приоритетных предприятий АСЕАН (AAMRA)...
Это совещание также является форумом, на котором руководители таможенных ведомств стран АСЕАН обсудят вопросы активизации диалога и проконсультируются с диалоговыми партнерами АСЕАН для того, чтобы реализовать цели в соответствии с экономической ситуацией в новых условиях, такие как развитие зеленой таможни, создание экосистемы таможенных данных, модернизация таможенной службы, электронный обмен данными, таможенное управление электронной коммерцией; упрощение таможенных процедур для малоценных партий товаров...
По словам представителя Главного таможенного управления Вьетнама, организация предстоящего совещания показывает, что Вьетнам является ответственным членом АСЕАН, который в полном объеме выполняет свои обязанности перед ассоциацией. Это способствует повышению позиции и роли вьетнамской таможни, которая является важным членом Экономического сообщества АСЕАН, придерживается курса на активное участие в работе организации и укрепляет роль Вьетнама в многосторонних механизмах, в том числе в АСЕАН.
С момента вступления Вьетнама в АСЕАН Главное таможенное управление Вьетнама уже три раза успешно организовало совещание руководителей таможенных ведомств стран АСЕАН в 1995, 2004 и 2014 годах. Поэтому на этот раз оно прилагает усилия для успешного проведения предстоящего совещания, что будет способствовать дальнейшему позиционированию имиджа Вьетнама среди зарубежных друзей.