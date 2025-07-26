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Скорейшее создание Центра сырья даст импульс развитию индустрии моды Вьетнама
Проблема дефицита сырья
Вьетнам в настоящее время занимает третье место в мире по производству обуви и второе - по её экспорту. Преимуществами отрасли являются эффективное использование таможенных льгот, участие во многих соглашениях о свободной торговле (FTA), наличие обильных трудовых ресурсов и низкая стоимость рабочей силы.
Отрасль ставит перед собой цель достичь объёма экспорта в 29 миллиардов долларов США к 2025 году (на 10% больше по сравнению с 2024 годом), а к 2030 году - 38–40 миллиардов долларов.
Однако дефицит сырья остаётся серьёзной проблемой, поскольку внутренние источники обеспечивают лишь около 50% потребностей. По данным Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO), большинство предприятий сосредоточены на контрактной сборке и пока не развили собственное производство сырья, в то время как основная доля импорта поступает из Китая, что увеличивает риски в цепочке поставок.
Аналогичная ситуация наблюдается и в текстильной отрасли, где 60% сырья поступает из-за рубежа. Это затрудняет соблюдение правил происхождения в рамках FTA, а также при выполнении требований рынков США и ЕС.
Текстильная отрасль Вьетнама ставит цель достичь объёма экспорта в 47–48 миллиардов долларов США к 2025 году. В настоящее время продукция отрасли представлена на 132 экспортных рынках, крупнейшим из которых являются США.
Создание устойчивой цепочки поставок
Эксперты считают, что инвестиции в оборудование, кадры и, особенно, в обеспечение сырьём являются важнейшими условиями для повышения конкурентоспособности. В этом контексте скорейшее создание Центра сырья и материалов для модной индустрии Вьетнама рассматривается как крайне необходимая мера.
Председатель LEFASO Нгуен Дык Тхуан отметил, что центр будет обслуживать не только обувную и текстильную отрасли, но и смежные направления, такие как дизайн и интерьер. На 25-й Международной выставке обуви и кожи LEFASO представила проект Инновационного комплекса и Центра сырья и материалов модной индустрии Вьетнама. Комплекс площадью 40 гектаров будет расположен в Хошимине (на территории бывшего города Зиан, провинция Биньзыонг).
Проект имеет удобное расположение с точки зрения логистики - вблизи международных портов и аэропортов. В его состав войдёт центр площадью 40 000 м² с функциями организации цепочек поставок, исследований и разработок (R&D), выставочной деятельностью, обучением и международным сотрудничеством. Предполагается, что центр начнёт работу в начале 2027 года.
Модель центра вдохновлена опытом Центра сырья Jinjiang (Китай), который обслуживает как внутренний рынок, так и экспорт.
Директор Департамента содействия торговле при Министерстве промышленности и торговли Ву Ба Фу, отметил, что одной из основных узких проблем обеих отраслей является слабое развитие вспомогательной промышленности. Поэтому, по его мнению, Центр сырья и материалов должен быть создан как можно скорее, чтобы способствовать укреплению внутренней цепочки поставок.
Фам Куанг Ву Ань, председатель компаний по поставке кожевенного сырья Genus Leather и Madanus Vietnam, а также основатель проекта Leather Hub Asia, считает, что при эффективной реализации центр обеспечит значительное конкурентное преимущество, поддержит процесс разработки образцов и сократит сроки производства.
По словам заместителя генерального секретаря Вьетнамской текстильной ассоциации (VITAS) Нгуен Тхи Тует Май, создание Центра сырья является стратегическим направлением, направленным на повышение уровня локализации и развитие вспомогательной промышленности - ключевого фактора для продвижения вьетнамской модной индустрии на мировой арене.
На фоне колебаний на мировом рынке и ответных тарифных мер со стороны США, текстильная и обувная промышленность Вьетнама активно трансформируются с целью повышения конкурентоспособности и укрепления позиций в глобальной цепочке добавленной стоимости. Несмотря на многочисленные вызовы, в первые шесть месяцев 2025 года обе отрасли зафиксировали положительную динамику: объём экспорта текстиля составил 18,669 млрд долларов США (рост на 12,3%), а обуви - 11,889 млрд долларов (рост на 10,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.