Скорейшее снятие барьеров по развитию оффшорной ветроэнергетики

2 июня на семинаре «Влияние мировой динамики цен на оффшорную ветроэнергетику Вьетнама», организованном Посольством Дании и Департаментом электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Министерства промышленности и торговли, эксперты отметили, что у Вьетнама есть большой потенциал для оффшорной ветроэнергетики, который может достигать 160 ГВт.

Представитель Департамента электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, г-н Нгуен Мань Кыонг, сказал, что в южных провинциях Вьетнама есть многообещающий потенциал оффшорной ветроэнергетики. Однако дефицит электроэнергии прогнозируется в северной части Вьетнама. Вопрос заключается в том, следует ли увеличить передачу электроэнергии на севере Вьетнама или рассмотреть возможность развития там оффшорной ветроэнергетики?

В настоящее время в проекте VIII Энергетического генерального плана также была поставлена цель - произвести к 2030 году 7.000 МВт ветровой энергии на шельфе (4.000 МВт на севере и 3.000 МВт на юге). Тем не менее, для развития данного типа энергии Вьетнам должен устранить определенные барьеры.

Согласно анализу г-на Нгуен Мань Кыонга, текущие проблемы заключаются в том, что не планируется подводная кабельная система, соединяющая морские ветроэнергетические проекты с целью свести к минимуму воздействие на экосистему, морской транспорт и средства к существованию рыбаков. В связи с этим, необходимо глубже изучить этот вопрос и проложить кабельные трассы как «дорожные коридоры» в море.

По словам представителя проекта La Gan, этапы при инвестировании в проекты оффшорной ветроэнергетики сложны и требуют больших капиталовложений. Необходимы подробные инструкции по реализации проектов наряду с геотехническими исследованиями, изучением их воздействия на окружающую среду и морскую биологию для строительства.