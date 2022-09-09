Скончался известный вьетнамист Григорий Михайлович Локшин

Известный вьетнамист Григорий Михайлович Локшин. Источник: VOV

7 сентября после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный вьетнамист, кандидат исторических наук Григорий Михайлович Локшин.

Как передает корреспондент ВИА в Москве, в среду после тяжелой продолжительной болезни скончался один из известных специалистов по проблемам Восточного моря, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Григорий Михайлович Локшин.

Григорий Михайлович родился 1 апреля 1938 года. В 1961 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, и спустя три года после этого в этом вузе защитил диссертацию кандидата исторических наук на тему «Национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме 1954-1964 гг.». На 22-м съезде КПСС в 1961 году он входил в первую в Советском Союзе группу синхронных переводчиков вьетнамского языка.

Григорий Михайлович внес огромный вклад в дело народной дипломатии. Занимая в 1965-1973 годах пост ответственного секретаря Советского комитета поддержки Вьетнама, с самого начала американской интервенции во Вьетнаме он непосредственно занимался организацией массового движения солидарности с вьетнамским народом в Советском Союзе и сотрудничеством с многочисленными общественными движениями различных стран, включившимися в борьбу за прекращение войны во Вьетнаме.

В период 1973-1993 годов он предложил борьбу за мир на посту секретаря и ответственного секретаря Советского комитета защиты мира. В 1994 году стал секретарем Исполкома Международной ассоциации фондов мира, а в 1998 году – генеральным секретарем Международного института мира в Вене. Григорий Михайлович Локшин внес большой вклад в дело прекращения испытаний ядерного оружия. С 2007 года он продолжил общественную работу на посту заместителя председателя Общества российско-вьетнамской дружбы.

Григорий Михайлович посвятил всю свою жизнь научной работе. Он начал ее в 1963 году в Институте востоковедения Академии наук СССР, в 1968 году работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Активная общественная деятельность Г. М. Локшина способствовала успеху его научных изысканий. Он является одним из авторов книг «Новейшая история Вьетнама» (1965), «Общественность и проблемы войны и мира» (1978), «ХХ век: анфас и профиль» (2001). В 2007 году Г. М. Локшин стал ведущим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока (ныне Институт Китая и современной Азии) Российской академии наук.

Он автор многочисленных научных и публицистических статей по проблемам национально-освободительного движения в Южном Вьетнаме, политике США и бывшего СССР в Юго-Восточной Азии, один из ведущих специалистов по проблемам Восточного моря и АСЕАН не только в России, но и в мире.

Григорий Михайлович Локшин был непременным участником различных востоковедческих форумов, где его доклады всегда привлекали внимание оригинальностью, остротой суждений и яркостью изложения.

За свой важный вклад в дело народной дипломатии и востоковедческой науки, а также в развитие российско-вьетнамских отношений Г. М. Локшин был награжден советскими орденами Дружбы народов и Знаком Почета, двумя вьетнамскими орденами Дружбы и рядом медалей.

Прощание с Григорием Михайловичем будет проходить 11 сентября в Патолого-анатомическом отделении Городской клинической больницы им. Юдина в Москве.



