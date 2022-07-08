Скончался бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: VOV

Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника 8 июля в городе Нара.

67-летний бывший премьер-министр Абэ был застрелен 8 июля приблизительно в 11:30 по местному времени, когда выступал с предвыборной речью от лица ЛДП в городе Нара. Подозреваемый Тецуя Ямагами был арестован сразу после совершения покушения. Бывший премьер-министр Абэ проработал дольше всех на этом посту в истории Японии.



