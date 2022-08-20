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Скончался большой французский друг Вьетнама

19 августа Раймонда Дьен, член Коммунистической партии Франции и символ борьбы против войны французских колонизаторов во Вьетнаме, скончалась в возрасте 93 года.
  Архивные документы о Дяде Хо и статьи о том, что Раймонда Дьен была освобождена французскими властями. Фото: ВИА  

19 августа Раймонда Дьен, член Коммунистической партии Франции и символ борьбы против войны французских колонизаторов во Вьетнаме, скончалась в возрасте 93 года.

Родившаяся 13 мая 1929 года в западной части Франции, она известна вьетнамцам и другим миролюбящим народам тем, что легла на рельсы, чтобы заблокировать поезд, везущий танки и оружие в Индокитай 23 февраля 1950 года во время войны французских колонизаторов во Вьетнаме. Позже она присоединилась к другим французским коммунистам в их поддержке вьетнамского народа в борьбе против французских колонизаторов и империалистов США, в борьбе за мир для Вьетнама.

2 сентября 2004 года она была награждена Орденом Дружбы вьетнамского государства.

Даже в свои последние дни она участвовала в различных мероприятиях во Вьетнаме, особенно в поддержку вьетнамских жертв агента «Оранжа»/диоксина.

ВИА

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