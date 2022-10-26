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Синхронно применить все способы с целью снятия «желтой карточки» в отношении ННН
Пограничная служба Шокчанг управляет морской акваторией площадью более 30.000 кв. км и флотом морских рыболовных судов, насчитывающим 366 судов и более 640 лодок, ведущих промысел в прибрежных районах. За последние 5 лет, с тех пор как Европейская комиссия (ЕК) вынесла предупреждение о ННН-промысле и присвоила «желтую карточку», морские рыболовные суда рыбаков Шокчанга не нарушали чужие воды. Также в местности не было случаев участия в посредничестве и незаконной перевозке людей при входе и выходе в море. Этот результат показывает эффективность пропаганды и распространения информации среди рыбаков пограничной службы, сельскохозяйственного сектора Шокчанга, помогая людям понять и соблюдать действующие законы и правила.
По словам заместителя начальника штаба пограничной службы провинции Шокчанг старшего подполковника Ха Тхе Хыу, реализуя план по борьбе с ННН-промыслом Командования пограничной службы, Командование пограничной службы провинции распространило среди владельцев транспортных средств, капитанов инструкции по борьбе с ННН-промыслом, проинформировало о политике иностранных государств по жесткому наказанию нарушений территориальных вод других стран вьетнамскими рыболовными судами. Подразделение активно координировало свои действия с областными и местными управлениями рыболовства, функциональными силами для проверки рыболовных судов, которые все еще находились в эксплуатации, требуя установки оборудования для круизного мониторинга, и мобилизовало рыбаков для подписания обязательств не нарушать чужие воды.
Г-н Ле Ван Конг, капитан ST 91199 TS, сказал, что при ловле рыбы в открытом море или у берега солдаты пограничной службы регулярно информируют рыбаков через систему связи.
Строгое соблюдение действующих законов и постановлений, тщательное пресечение ННН-промысла с целью наведения порядка в рыболовной отрасли страны и в море – основная политика государства. Для этого, помимо усилий местных органов власти, ведомств, филиалов и функциональных сил, важнейшим фактором по-прежнему является согласие и участие рыбаков в добровольном соблюдении строгих правил в области морепродуктов. Таким образом, вьетнамские морепродукты могут снять «желтую карточку» ЕС, перейдя к устойчивой и легальной эксплуатации...