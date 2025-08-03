Синергия 5G и искусственного интеллекта даёт Вьетнаму стратегическое преимущество

В недавнем докладе Школы государственной политики имени Ли Куан Ю (LKYSPP) Национального университета Сингапура, подготовленном вьетнамским профессором Ву Минь Хыонгом, рассказывается о том, как Юго-Восточная Азия может извлечь выгоду из интеграции 5G и искусственного интеллекта для обеспечения преобразующего экономического роста.



Опубликованный во вторник доклад под названием "Использование 5G для ускорения преобразований на основе искусственного интеллекта в АСЕАН" призывает к решительным политическим действиям, особенно в области инфраструктуры, чтобы гарантировать, что регион не упустит возможность, которая выпадает раз в поколение.



Согласно отчету, Вьетнам придерживается стратегии "умного последователя", избегая высоких затрат на передовые технологии и используя при этом установленные стандарты, экономию на инфраструктуре и глобальные уроки. Такой подход позволил стране внедрять 5G более целенаправленно и с меньшими затратами, особенно в таких приоритетных областях, как парки высоких технологий, порты и промышленные зоны.



Геополитический нейтралитет Вьетнама также позволяет ему привлекать глобальные инвестиции в стратегические отрасли, включая производство полупроводников, телекоммуникационную инфраструктуру и инновации в области искусственного интеллекта.



Концентрируя инвестиции в высокопроизводительные приложения, от интеллектуального производства и точной логистики до удаленного здравоохранения, Вьетнам объединяет 5G и искусственный интеллект для создания реальной экономической ценности для бизнеса и общества. Страна стремится не просто к более быстрому подключению, но и к стратегическим вариантам использования, в которых две технологии объединяются для обеспечения производительности и инноваций.



Однако профессор Ву Минь Хыонг отметил, что, хотя Вьетнам добился заметного прогресса в внедрении искусственного интеллекта, уровень приверженности местных операторов связи 5G остается недостаточным.



“Я пока не вижу четкой стратегии от операторов связи. Они признают экономический потенциал 5G, но их уровень инвестиций по-прежнему недостаточен. Это может задержать внедрение”, - сказал он.

“Правительство должно играть более активную роль, подобно подходу Сингапура, объединяя заинтересованные стороны, включая международных поставщиков технологий, отечественные предприятия, конечных пользователей и финансирующие организации”.

Он подчеркнул важность создания конкретных сценариев использования для активизации сотрудничества и обеспечения поддержки масштабируемого развертывания ИИ инфраструктурой 5G.



Бекки Фрейзер, вице-президент Qualcomm по связям с мировыми правительствами, поддержала это мнение, подчеркнув, что низкая задержка 5G и высокая пропускная способность обеспечивают идеальную основу для передовых вычислений. Это позволяет делать выводы с помощью искусственного интеллекта непосредственно на устройствах или локальных серверах, устраняя необходимость передачи данных в облако, увеличивая время отклика, безопасность и эффективность работы.



“5G не просто поддерживает искусственный интеллект. Он раскрывает весь свой потенциал”, - сказал Фрейзер, добавив, что эти две технологии лучше всего работают как взаимодополняющие силы.



“Вместе они открывают новую эру интеллектуальных подключений, которая изменит отрасли по всем направлениям”.



Закладываем основу для 6G



В отчете LKYSPP также указывается на важность частных сетей 5G для ускорения развития индустрии 4.0, в то время как фиксированный беспроводной доступ (FWA) рассматривается как ключевое решение для преодоления цифрового неравенства в отдаленных районах.



Важно отметить, что нынешнее внедрение 5G послужит основой для 6G к 2030 году, что делает сегодняшние стратегические решения критически важными для будущей конкурентоспособности. В отчете предупреждается, что настоящая борьба АСЕАН заключается не в том, чтобы первыми внедрить 5G или 6G, а в том, чтобы максимально повысить ценность, которую могут принести эти технологии.



В докладе рассматривается АСЕАН, в котором интеллектуальное производство на базе искусственного интеллекта станет глобальным, точное земледелие повысит производительность в сельской местности, а обучение с погружением охватит даже самых отдаленных учащихся. Но реализация этого видения, говорится в нем, потребует скоординированной политики, четких стратегий и надежного взаимодействия с экосистемами.



Поскольку Вьетнам продолжает свой цифровой путь, эксперты сходятся во мнении, что раскрытие истинной экономической ценности 5G и искусственного интеллекта потребует не только амбиций, но и ускоренных инвестиций и стратегического согласования во всех секторах