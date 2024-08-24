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Сингапурский эксперт: Вьетнам наследует и поддерживает наследие покойного партийного лидера
В недавнем интервью Вьетнамскому информационному агентству, посвященном преемственности в руководстве Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) после недавней кончины генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, Ву Минь Кхуон сказал, что руководство Вьетнама, во главе с генеральным секретарем партии, президентом государства То Ламом, продолжает наследовать наследие покойного лидера партии, включая достижение целей, изложенных в резолюции 13-го всевьетнамского съезда партии, которая направлена на превращение Вьетнама в социалистически ориентированную развитую страну к середине 21-го века; сохранение приверженности принципу, согласно которому люди должны быть в центре развития; усиление борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями внутри партии; подчеркивание важности повышения эффективности работы аппарата государственного управления и партии; следование политике «бамбуковой дипломатии», упорное проведение внешней политики независимости, самодостаточности, диверсификации и многосторонности, а также дружбы, надежного партнера и ответственного члена международного сообщества.
Ссылаясь на пять приоритетов внешней политики Вьетнама на ближайшее время, которые выделил То Лам, Ву Минь Кхыон сказал, что внешняя политика Вьетнама в последние годы, а также в будущем, способствует укреплению позиций Вьетнама на международной арене, подчеркнув, что Вьетнам обладает отличительными чертами, из которых мир должен извлечь уроки, например, поддерживать дружбу со всеми странами и превращать потенциальные конфликты в подлинное взаимопонимание для построения лучшего будущего.
Обладая сильным чувством ответственности, генеральный секретарь, президент То Лам продолжает видение и образ мышления покойного лидера партии в укреплении позиций Вьетнама, принося пользу не только Вьетнаму и региону, но и всему миру, сказал эксперт.
По словам Ву Минь Кхыона, реформирование институтов, модернизация инфраструктуры и привлечение талантов - это три стратегических фактора развития, которые Вьетнам будет активно внедрять в ближайшем будущем.
Что касается статьи нового высшего руководителя, под названием «Решимость построить сильную партию и процветающий, могущественный, демократический, справедливый и цивилизованный Вьетнам», Ву Минь Кхыонг отметил, что в ней рассматриваются важные вопросы, касающиеся институтов и структур, а также использования возможностей эпохи.
«Это также является наследием мышления покойного генерального секретаря Нгуен Фу Чонга», - сказал он, выразив уверенность в том, что КПВ находится на правильном пути и имеет четкую стратегию по обеспечению процветания страны в ближайшие два десятилетия.