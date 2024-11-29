Сингапурская текстильная компания инвестирует в проект стоимостью 590 миллионов долларов США в Нгеане

Сингапурская компания создаст Mega Textile Vietnam Co., Ltd для реализации проекта, который займет более 51 гектара земли.

Целью проекта является производство широкого ассортимента текстиля, включая ткани, трикотаж, цветную пряжу, одежду и ремни.

Ожидается, что годовая производственная мощность составит около 67 200 тонн тканей, 10 300 тонн трикотажа, 7 200 тонн цветной пряжи, 100 миллионов ремней, 130 миллионов предметов одежды и 2,2 миллиона раскроенных заготовок.

Что касается сроков реализации проекта, то подготовка инвестиционных процедур должна быть завершена ко второму кварталу 2025 года. Фаза 1 официально начнет работу во втором квартале 2028 года, Фаза 2 - во втором квартале 2030 года, а Фаза 3 - во втором квартале 2034 года.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию проект внесет значительный вклад в доходы государственного бюджета и создаст более 15 000 рабочих мест для местных жителей, способствуя развитию текстильной промышленности как на местном, так и на национальном уровне.

Компания Mega Textile Singapore Limited была основана 18 февраля 2022 года. Она полностью принадлежит компании Best Pacific International Holdings Limited, акции которой котируются на Гонконгской бирже.

Best Pacific является лидером в производстве и торговле текстилем и ремнями, поставляя ведущие мировые бренды спортивной одежды и нижнего белья.

Во Вьетнаме Best Pacific открыла свою первую фабрику в провинции Хайзыонг в 2016 году, обеспечив работой более 1 600 человек. Проект Mega Textile Vietnam станет самым масштабным проектом группы.