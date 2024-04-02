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Сингапурская газета: Экономический рост во Вьетнаме в первом квартале достиг самого высокого уровня с 2020 года

Экономический рост Вьетнама в первом квартале достиг самого высокого уровня с 2020 года, несмотря на глобальные экономические потрясения, сообщает Business Times of Singapore. В статье цитировался отчет Главного статистического управления (GSO) от 29 марта, в котором говорится, что валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама вырос на 5,66% в годовом исчислении в первом квартале, а рост экспорта вернулся к двузначным показателям. Этот рост был выше, чем за аналогичный период предыдущих четырех лет, но ниже, чем рост на 6,72% в предыдущем квартале.

Наибольший вклад в экономический рост Вьетнама в течение квартала внесли сектор услуг и обрабатывающая промышленность, которые выросли на 6,12% и 6,98% соответственно.

Экспорт страны в марте вырос на 14,2% по сравнению с прошлым годом и составил примерно 34 миллиарда долларов США. Импорт также вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 31,1 миллиарда долларов США. В целом, экспорт и импорт выросли на 17% и 13,9%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате положительное сальдо торгового баланса в первом квартале составило около 8,1 млрд. долларов. США.

Промышленное производство в марте подскочило на 4,1% в годовом исчислении. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы производство догонит рост экспорта, количество новых заказов увеличится, а запасы сократятся. Активизация производственной деятельности, вероятно, также повысит занятость и будет более активно стимулировать потребление во второй половине года.

Несмотря на то, что улучшение перспектив экспорта и потребления, как правило, стимулирует инвестиционный и кредитный спрос, относительно высокая стоимость заимствований и ограниченный доступ к банковским кредитам остаются препятствиями для отечественных компаний, говорится в статье.

По состоянию на 25 марта, рост кредитования банковской системы увеличился на скромные 0,26% по сравнению с концом 2023 года.

ИЖВ/ВИА

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