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Сингапурская газета: Экономический рост во Вьетнаме в первом квартале достиг самого высокого уровня с 2020 года
Наибольший вклад в экономический рост Вьетнама в течение квартала внесли сектор услуг и обрабатывающая промышленность, которые выросли на 6,12% и 6,98% соответственно.
Экспорт страны в марте вырос на 14,2% по сравнению с прошлым годом и составил примерно 34 миллиарда долларов США. Импорт также вырос на 9,7% по сравнению с предыдущим годом и составил почти 31,1 миллиарда долларов США. В целом, экспорт и импорт выросли на 17% и 13,9%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате положительное сальдо торгового баланса в первом квартале составило около 8,1 млрд. долларов. США.
Промышленное производство в марте подскочило на 4,1% в годовом исчислении. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы производство догонит рост экспорта, количество новых заказов увеличится, а запасы сократятся. Активизация производственной деятельности, вероятно, также повысит занятость и будет более активно стимулировать потребление во второй половине года.
Несмотря на то, что улучшение перспектив экспорта и потребления, как правило, стимулирует инвестиционный и кредитный спрос, относительно высокая стоимость заимствований и ограниченный доступ к банковским кредитам остаются препятствиями для отечественных компаний, говорится в статье.
По состоянию на 25 марта, рост кредитования банковской системы увеличился на скромные 0,26% по сравнению с концом 2023 года.