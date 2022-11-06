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Сингапура и Вьетнам укрепляет сотрудничество по национальной обороне
В ходе диалога обе стороны разделили мнение о том, что двустороннее оборонное сотрудничество в прошлом году достигло важных результатов с той же периодичностью и уровнем, что и до пандемии COVID-19. В частности, во время государственного визита президента Нгуен Суан Фука в Сингапур в феврале прошлого года министры обороны двух стран подписали соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве, которое создало основу для укрепления взаимодействия в сильных областях сторон.
Стороны также договорились развивать сотрудничество в области людских ресурсов, сотрудничество и обмены между военно-морскими силами, военно-воздушными силами и береговой охраной двух стран. Они демонстрируют возможность изучения расширения сотрудничества в областях, которые соответствуют их потребностям, таких как кибербезопасность, морская безопасность, цифровая трансформация и реагирование на возникающие заболевания, а также активно поддерживают друг друга в рамках военно-оборонительной структуры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН).
Что касается ситуации в мире и регионе, обе стороны привержены дальнейшему тесному сотрудничеству друг с другом для сохранения единства и центральной роли АСЕАН в архитектуре региональной безопасности, а также для содействия диалогу и сотрудничеству между странами АСЕАН, между блоком и внешними партнерами ради мира и стабильности в регионе и мире.
Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как ситуация в Восточном море и нетрадиционные вызовы безопасности, такие как кибербезопасность, безопасность и субрегион Большого Меконга.
Чан Хенг Ки подчеркнул, что, учитывая сложные события в мире и региональной ситуации, обеим сторонам необходимо и дальше укреплять сотрудничество в обоюдных интересах. Он также поблагодарил Вьетнам за активную поддержку инициатив и мероприятий, проводимых Сингапуром.
Со своей стороны, Хоанг Суан Чиен повторил приглашение Чану, руководителям министерства обороны, армии и предприятий Сингапура посетить первую Международную оборонную выставку во Вьетнаме в начале декабря, заявив, что присутствие Сингапура будет способствовать общему успеху мероприятия.
В рамках диалога стороны подписали план сотрудничества на 2023-2025 годы, который основан на обновленном Соглашении о сотрудничестве в области обороны, подписанном в феврале этого года.
Во время своего пребывания в Сингапуре Хоанг Суан Чиен также нанес визит старшему государственному секретарю Сингапура Хенг Чи Хау, отвечающему за оборону, посетил Центр обработки информации на военно-морской базе Чанги и провел рабочее совещание с Международным институтом стратегических исследований (Великобритания) в Азии (IISS-Asia).