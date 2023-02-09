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НОВОСТИ

Сильный приток ПИИ в электронную промышленность Вьетнама для увеличения экспорта

Ожидается, что увеличение притока инвестиций от иностранных инвесторов в электронную промышленность Вьетнама создаст позитивные перспективы для экспорта компьютеров, электронных продуктов и компонентов из страны в ближайшее время. Ожидается, что увеличение притока инвестиций от иностранных инвесторов в электронную промышленность Вьетнама создаст позитивные перспективы для экспорта компьютеров, электронных продуктов и компонентов из страны в ближайшее время.

Несмотря на неожиданные внешние вызовы, такие как пандемия COVID-19, геополитические конфликты, рост производственных затрат и нехватка исходных материалов в определенное время, Вьетнам по-прежнему привлекает прямые иностранные инвестиции в электронную промышленность.

В последние годы крупные производители, такие как Foxconn, Luxshare, Pegatron и Wistron, вложили средства в расширение своего производства во Вьетнаме.

LG Electronics из Республики Корея планирует вложить во Вьетнам дополнительные 4 млрд. долл. США, сделав его производственным центром мира, сообщила газета Dau tu (Инвестиции) 8 февраля.

Hansol Electronics Vietnam, поставщик компонентов для Samsung, реализует проект стоимостью 100 млн. долл. США, который будет поставлять более 10 млн. электронных продуктов в год для внутреннего рынка и экспорта.

В течение многих лет экспорт электронной промышленности занимал второе место в группе ключевых экспортных товаров Вьетнама. В прошлом году выручка Вьетнама от экспорта электронной продукции достигла 55.54 млрд. долл. США, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

Компании с ПИИ вносят все больший вклад в экспорт электронных товаров.

В 2019 году сектор ПИИ экспортировал электронику на сумму 32,047 млрд. долл. США, что составляет 89,2% от общей стоимости экспорта электронной промышленности. В 2020 году стоимость экспорта компаний с ПИИ увеличилась на 34,7% до 43,15 млрд. долл. США, что составляет 96,8% от общей стоимости экспорта отрасли. В 2021 году компании с ПИИ внесли 49,7 млрд. долл. США или 97,8% от общей стоимости экспорта электронной промышленности.

Утверждается, что расширение инвестиций компаний с ПИИ создает более благоприятные перспективы для экспорта электронных продуктов и компонентов.

Перспективы отрасли более ясны, так как экономика Вьетнама гораздо более открыта, и в настоящее время реализуются 15 соглашений о свободной торговле, которые страна уже подписала.

Такие соглашения создают возможности для вьетнамского экспорта пользоваться льготными налогами и благоприятными условиями при выходе на 60 рынков по всему миру

ВИА/ИЖВ

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