Сильные дожди продолжатся в северных населенных пунктах

В северном районе дельты и районах от северной центральной провинции Тханьхоа до центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ по-прежнему будут ливни и грозы, а местами проливные дожди.

Кроме того, в Центральном нагорье и южных регионах ожидаются ливни и грозы с количеством осадков 20-60 мм, а в некоторых районах даже более 60 мм. Грозы в Центральном нагорье и южных регионах, вероятно, продлятся до 2 июня, вкупе с вихрями, молниями, градом и сильным ветром.

В горных районах на севере, в северо-центральном регионе и местностях Центрального нагорья высока опасность паводков и оползней; и наводнения в низинах.

Умеренные и сильные дожди были зарегистрированы в северных горных провинциях Хажанг, Дьенбьен, Лаокай, Лайчау и Шонла утром 30 мая.

Ожидается, что ливни и грозы с риском торнадо и сильных ветров обрушатся на средние и южные районы Восточного моря, воды от Биньтхуана до Камау и от Камау до Кьенжанга и Сиамского залива. Между тем, в тот же день в водах от Биньдиня до Камау и в западных водах южной части Восточного моря прогнозируются сильные юго-западные ветры силой 5-6 баллов.