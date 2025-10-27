НОВОСТИ
Сильные дожди и подъём паводковых вод обрушились на центральные районы Вьетнама
В период с 27 по 29 октября ожидаются проливные дожди на юге провинции Куангчи, в Дананге и восточной части Куангнгай, с общим количеством осадков 200–400 мм, местами - более 600 мм. В районах от провинции Хатинь до северной части Куангчи прогнозируются умеренные и сильные ливни с суммарным количеством осадков 100–200 мм. В других центральных провинциях, включая Жалай и Даклак, ожидается от 40 до 80 мм осадков, а в отдельных местах - свыше 150 мм за три часа.
Интенсивные осадки могут вызвать внезапные паводки, оползни на крутых склонах и обширные затопления в низинах и городских районах. Жителям рекомендуется внимательно следить за оперативными предупреждениями о паводках и оползнях на сайте luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Города Хюэ и Дананг сталкиваются с повышением уровня воды, поскольку реки Хыонг и Вужа - Тхубон переполняются из-за сбросов воды в верховьях. На реке Вужа у гидропоста Айнгия уровень воды ожидается на отметке 3, после чего начнется спад, тогда как уровень воды в реках Хюэ останется выше этого порога. Власти объявили предупреждение об опасности стихийных бедствий второго и третьего уровней для обоих городов.
С позднего вечера 26 октября до раннего утра 27 октября на территориях от города Хюэ до провинции Куангнгай наблюдались сильные и чрезвычайно сильные дожди, в отдельных местах выпало более 100 мм осадков. На метеостанции Батьма (Хюэ) зафиксировано 119,8 мм, а на станции Ратьбун (провинция Донгтхап) -165,8 мм.
В период с 27 по 29 октября ожидаются проливные дожди на юге провинции Куангчи, в Дананге и восточной части Куангнгай, с общим количеством осадков 200–400 мм, местами - более 600 мм. В районах от провинции Хатинь до северной части Куангчи прогнозируются умеренные и сильные ливни с суммарным количеством осадков 100–200 мм. В других центральных провинциях, включая Жалай и Даклак, ожидается от 40 до 80 мм осадков, а в отдельных местах - свыше 150 мм за три часа.
Интенсивные осадки могут вызвать внезапные паводки, оползни на крутых склонах и обширные затопления в низинах и городских районах. Жителям рекомендуется внимательно следить за оперативными предупреждениями о паводках и оползнях на сайте luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Города Хюэ и Дананг сталкиваются с повышением уровня воды, поскольку реки Хыонг и Вужа - Тхубон переполняются из-за сбросов воды в верховьях. На реке Вужа у гидропоста Айнгия уровень воды ожидается на отметке 3, после чего начнется спад, тогда как уровень воды в реках Хюэ останется выше этого порога. Власти объявили предупреждение об опасности стихийных бедствий второго и третьего уровней для обоих городов.