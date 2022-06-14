Сильные дожди затопили многие районы Ханоя

Сильный дождь и наводнение затрудняют движение транспортных средств. Фото: ВИА

Самые сильные наводнения наблюдались на улицах Нгуен Хуен, Выонг Тхыа Ву, Фан Ван Чыонг, Буй Сыонг Чач, Чан Бинь, Фунг Кхоанг, Нгуен Чин и Ко Линь, а также в районе подножия моста Винь Туй.

Сильный дождь и наводнение затруднили движение транспортных средств. Некоторые автомобили заглохли из-за попадания воды в двигатели.

В 20:45 количество осадков, измеренное в районах Хоанкием, Хайбачынг, Бадинь и Донгда, составило от 75 до 94 мм.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, зона конвективной облачности, развивающаяся на юге, вызвала ливни и грозы в районах Мидук и Ынгхоа. Конвективные облака, двигающиеся с севера, также вызывают дожди в районе Шоксон.

Эти облака после этого усилились и продолжили движение, вызвав ливни и грозы во многих городских районах Ханоя.

По прогнозам, ливни продолжатся в Ханое с ночи 13 июня.



