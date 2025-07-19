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Сильные грозы обрушились на северные провинции Вьетнама
Помимо Ханоя, сильные грозы также поразили провинции Куангнинь, Бакнинь и Тхайнгуен, вызвав повреждения домов, деревьев и электрических столбов.
Согласно метеорологическим органам, данные грозовые явления не связаны с тропическим штормом Вифа, который в настоящее время движется в Южно-Китайском море, а являются результатом сходимости воздушных потоков вдоль пониженного атмосферного давления, проходящего через север страны.
Ожидается, что грозы сохранятся до вечера и ночи в горных и предгорных районах Северного Вьетнама.