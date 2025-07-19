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НОВОСТИ

Сильные грозы обрушились на северные провинции Вьетнама

Около 16:00 19 июля сильный ветер и проливной дождь обрушились на Ханой, повалив деревья вдоль многих улиц и нарушив движение транспорта.
  Упавшее дерево на улице Вотхисау, Ханой. Фото: ВИА
Ранее Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования сообщил, что спутниковые снимки, данные о грозах и радарные наблюдения указывали на развитие кучево-дождевых облаков к северу от Ханоя, которые затем переместились в центральные районы города.

Помимо Ханоя, сильные грозы также поразили провинции Куангнинь, Бакнинь и Тхайнгуен, вызвав повреждения домов, деревьев и электрических столбов.

Согласно метеорологическим органам, данные грозовые явления не связаны с тропическим штормом Вифа, который в настоящее время движется в Южно-Китайском море, а являются результатом сходимости воздушных потоков вдоль пониженного атмосферного давления, проходящего через север страны.

Ожидается, что грозы сохранятся до вечера и ночи в горных и предгорных районах Северного Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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