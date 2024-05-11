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НОВОСТИ

Сильное восстановление промышленного производства за четыре месяца

По данным Министерства промышленности и торговли (MoIT), в первые четыре месяца текущего года промышленный сектор Вьетнама продемонстрировал непрерывное восстановление: индекс промышленного производства (IIP) увеличился на 6,0% в годовом исчислении. Только в апреле IIP вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности: в апреле он увеличился на 7% в годовом исчислении, а за первые четыре месяца этого года - на 6,3%, говорится в сообщении Минпромторга.

Представитель Министерства промышленности и торговли отметил, что результаты свидетельствуют об эффективности мер поддержки со стороны правительства и решительных указаний премьер-министра по ускорению выделения государственного инвестиционного капитала и реализации крупных промышленных проектов, а также об эффективных решениях по привлечению ПИИ.

Между тем, восстановление мирового рынка способствовало увеличению новых экспортных заказов, сказал представитель, добавив, что потенциал и уверенность отечественных компаний укрепились благодаря политике поддержки правительства, стабильной макроэкономической ситуации внутри страны и восстановлению мирового рынка.

Однако Минторг предупредил о рисках в промышленном производстве и торговой деятельности, включая неполное восстановление IIP в разных регионах и сильные колебания обменных курсов.

Дао Фан Лонг, председатель Вьетнамской ассоциации машиностроительной промышленности (VAMI), отметил, что предприятия нуждаются в мерах поддержки, чтобы связать их с соответствующими министерствами и секторами, а также в решениях для преодоления их трудностей с капиталом и процентными ставками и помощи в административных процедурах.

В то же время Нгуен Ван, вице-председатель Ханойской ассоциации предпринимателей вспомогательной промышленности (HANSIBA), подчеркнул необходимость поддержки предприятий в капитале, особенно с низкой процентной ставкой, чтобы помочь им восстановиться и воспользоваться возможностями в 2024 году. Он подчеркнул, что политика пересмотра долгов и продления сроков их погашения будет полезна для предприятий, чтобы обеспечить временный капитал для активизации производства и деловой активности.

Министерство финансов заявило, что продолжит ускорять выделение государственного инвестиционного капитала и реализацию крупных проектов в области электроэнергетики, нефти и газа, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, создавая тем самым рыночные возможности для развития бизнеса.

Министерство также обязуется предоставить решения для устранения трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, и связать их с цепочками поставок иностранных фирм, инвестирующих во Вьетнам.

ИЖВ/ВИА

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