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Сильное восстановление промышленного производства за четыре месяца
Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности: в апреле он увеличился на 7% в годовом исчислении, а за первые четыре месяца этого года - на 6,3%, говорится в сообщении Минпромторга.
Представитель Министерства промышленности и торговли отметил, что результаты свидетельствуют об эффективности мер поддержки со стороны правительства и решительных указаний премьер-министра по ускорению выделения государственного инвестиционного капитала и реализации крупных промышленных проектов, а также об эффективных решениях по привлечению ПИИ.
Между тем, восстановление мирового рынка способствовало увеличению новых экспортных заказов, сказал представитель, добавив, что потенциал и уверенность отечественных компаний укрепились благодаря политике поддержки правительства, стабильной макроэкономической ситуации внутри страны и восстановлению мирового рынка.
Однако Минторг предупредил о рисках в промышленном производстве и торговой деятельности, включая неполное восстановление IIP в разных регионах и сильные колебания обменных курсов.
Дао Фан Лонг, председатель Вьетнамской ассоциации машиностроительной промышленности (VAMI), отметил, что предприятия нуждаются в мерах поддержки, чтобы связать их с соответствующими министерствами и секторами, а также в решениях для преодоления их трудностей с капиталом и процентными ставками и помощи в административных процедурах.
В то же время Нгуен Ван, вице-председатель Ханойской ассоциации предпринимателей вспомогательной промышленности (HANSIBA), подчеркнул необходимость поддержки предприятий в капитале, особенно с низкой процентной ставкой, чтобы помочь им восстановиться и воспользоваться возможностями в 2024 году. Он подчеркнул, что политика пересмотра долгов и продления сроков их погашения будет полезна для предприятий, чтобы обеспечить временный капитал для активизации производства и деловой активности.
Министерство финансов заявило, что продолжит ускорять выделение государственного инвестиционного капитала и реализацию крупных проектов в области электроэнергетики, нефти и газа, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, создавая тем самым рыночные возможности для развития бизнеса.
Министерство также обязуется предоставить решения для устранения трудностей, с которыми сталкиваются предприятия, и связать их с цепочками поставок иностранных фирм, инвестирующих во Вьетнам.