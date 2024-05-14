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Сильнейшая за два десятилетия геомагнитная буря затронула Вьетнам

10 мая на Земле произошла самая сильная геомагнитная буря за последние два десятилетия, прямо на пути которой оказался Вьетнам.
  Иллюстративное изображение . Фото: internet  
Классифицированная как буря пятого уровня, вызвала ослепительные полярные сияния, но также создала опасность нарушения работы спутников и энергосистем, ожидается, что она продлится до конца этой недели.

Профессор Ха Зуен Чау, бывший директор Института геофизики Вьетнамской академии наук и технологий, сказал, что геомагнитная буря негативно влияет на здоровье человека, поскольку сильно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Исследования показали возможное увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного давления, особенно среди пожилых людей. Кроме того, во время бури может снизиться количество лейкоцитов может снизиться, что потенциально способствует распространению некоторых заболеваний, таких как холера, чума, грипп, тиф и менингит. Однако важно отметить, что здоровые люди, как правило, не подвержены этому. Наиболее восприимчивы те, кто страдает неврологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также чувствителен к магнитным полям. Симптомы могут варьироваться от усталости, беспокойства до смерти в крайних случаях.

Профессор Нгуен Суан Ань, директор Института геофизики, сказал, что во Вьетнаме сейчас есть четыре станции, предназначенные для мониторинга магнитных вариаций и геомагнитных бурь, поддержки исследований и прогнозирования. Они расположены в Футхуи, отдаленном уезде Залам, Сапе в северной горной провинции Лаокай, Далате в провинции Ламбонг на Центральном нагорье и в провинции Бакльеу в дельте Меконга.

Однако только станции Футхуи и Далат могут напрямую передавать данные в институт и международные сети мониторинга.

Институт планирует модернизировать станции сбора геомагнитных и ионосферных данных, оснастив их современными цифровыми магнитометрами, чтобы повысить качество исследований и прогнозирования бурь, сказал он, добавив, что он будет сотрудничать с Японией для ремонта оборудования для регистрации магнитного поля на станции Бакльеу.

ВИА/ИЖВ

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