Силы народной общественной безопасности должны добиваться новых достижений во имя партии, страны и народа

Генеральный секретарь партии То Лам выступает на 8-м съезде Центральной партийной организации общественной безопасности. Фото: ВИA



Вьетнам переживает историческую трансформацию с внедрением двухуровневой модели местной администрации с реструктурированным пространством развития, а также рядом стратегических политик партии, отличающихся новым мышлением и прорывными и революционными решениями.



Однако историческая реальность показывает, что в переломные периоды революции враждебные и реакционные силы, а также различные типы преступников, как правило, активизируют свою подрывную деятельность, используя лазейки и недостатки для продвижения «самоэволюции» и «самотрансформации» внутри страны, сея раскол в блоке великого национального единства и создавая разрывы между партией, государством и народом, и все это с целью ослабить внутреннюю силу и подорвать дело построения и защиты Родины и социализма.



Он отметил, что в этих условиях перед Центральной партийной организацией общественной безопасности стоят новые почетные задачи, а также повышенные требования и ответственность в области обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Генеральный секретарь партии То Лам подчеркнул, что период с настоящего момента до 2030 года является решающим для формирования нового глобального ландшафта, который будет характеризоваться все более ожесточенной и интенсивной стратегической конкуренцией между крупными державами, растущей нестабильностью и сложными изменениями как в традиционных, так и в нетрадиционных вопросах безопасности. Это также решающий этап в реализации двух столетних стратегических целей страны под руководством партии - 100-летия основания партии и 100-летия образования страны.

Силы безопасности должны продолжать подавать пример, играть ведущую роль и служить одной из ключевых и основных сил в реализации директив партии, прежде всего, резолюции 14-го всевьетнамского съезда партии и стратегической политики партии, для уверенного продвижения страны в эпоху развития и процветания.



Необходимо прочно укрепить мирную и стабильную обстановку, построить упорядоченное, дисциплинированное, безопасное и здоровое общество, тем самым заложив основу для успешной реализации резолюции 14-го съезда партии и двух столетних стратегических целей партии, заявил генеральный секретарь То Лам.

Глава партии подчеркнул, что особое внимание следует уделять выявлению и надежной защите безопасности в новых сферах и пространствах, включая национальный цифровой суверенитет, кибербезопасность, информационную безопасность и безопасность данных в ходе цифровой трансформации, а также активному предотвращению новых форм угроз национальной безопасности, таких как робототехника, беспилотные системы и кибервойна.



Также необходимо приложить дополнительные усилия для укрепления защиты безопасности режима, государственной безопасности, культурной и идеологической безопасности, экономической безопасности и кибербезопасности; защиты ключевых лидеров, «столпов» политической системы, а также членов научно-технического сообщества; и тщательного решения скрытых и сложных вопросов социальной безопасности, безопасности в стратегических областях, а также вопросов, связанных с религией, этнической принадлежностью и безопасностью труда, не оставляя места для пассивности или неожиданностей.



Генеральный секретарь партии также попросил силы народной общественной безопасности продолжать устойчиво снижать уровень преступности, успешно создавать общины, свободные от наркотиков и преступности, и двигаться к созданию провинций, свободных от наркотиков и преступности, чтобы заложить основу для построения социалистических общин и социалистических провинций.



В ближайшей перспективе важно сосредоточить усилия руководства на обеспечении абсолютной безопасности и охраны партийных съездов всех уровней, а также 14-го всевьетнамского съезда партии и выборов депутатов 16-го Национального собрания и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.



Кроме того, глава партии подчеркнул важность укрепления общего потенциала и ресурсов для обеспечения безопасности и общественного порядка; использования потенциала науки и технологий, в частности искусственного интеллекта, квантовых технологий и других стратегических технологий, для обеспечения национальной безопасности; а также достижения прорыва в развитии самодостаточной, устойчивой, двойного назначения и современной индустрии безопасности, тем самым заложив основу для укрепления потенциала безопасности, повышения способности обеспечивать национальную безопасность и общественный порядок, а также способствуя строительству и защите Родины.



