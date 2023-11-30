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Силы береговой охраны Вьетнама и Китая провели совместное патрулирование в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе

29 ноября в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе (залив Бакбо), состоялось второе в 2023 году совместное морское патрулирование между силами береговой охраны Вьетнама и силами береговой охраны Китая.
  На переговорах между представителями береговой охраны Вьетнама и Китая. Фото: qdnd.vn  
В этом совместном патрулировании приняли участие вьетнанмские корабли CSB 8004 и CSB 8002 во главе с полковником Лыонг Као Кхай, заместителем командующего и начальником штаба Командования района береговой охраны №1 и китайские корабли № 4301 и 4203 во главе с Лю Тяньжун, заместителем начальника Наньхайского отдела береговой охраны Китая.

Помимо этого, к патрулированию присоединились представители Пограничной службы, Департамента сельского хозяйства и развития деревни 9 северных прибрежных провинций, Отдела надзора над рыболовством №1, полиции и Таможенного департамента города Хайфон.

Это седьмое совместное патрулирование в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе между силами береговой охраны Вьетнама и силами береговой охраны Китая, котрое проводится после того, как 30 июня 2020 года истек срок действия вьетнамско-китайского соглашения о сотрудничестве в области рыболовства в Тонкинском заливе.

Патруль будет сосредоточен на работе в 13 точках протяженностью 255,5 морских миль в морских районах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе.

В своём выступлении полковник Лыонг Као Хай подчеркнул, что совместное патрулирование демонстрирует тесное сотрудничество между силами береговой охраны Вьетнама и силами береговой охраны Китая в Тонкинском заливе, способствуя продвижению традиционной солидарности и добрососедства между двумя странами, поддержанию мира и стабильности в этом заливе и созданию дружеских и открытых отношений между службами береговой охраны и народами обеих стран.

Силы береговой охраны двух стран будут выполнять такие задачи, как проведение прямых переговоров; осмотр рыболовных судов двух стран, добывающих морепродукты в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе; распространение закона среди рыбаков двух стран. Также во время этого патрулирования береговая охрана Вьетнама создала междисциплинарную рабочую группу для непосредственной проверки рыболовных судов, пропаганды правовой политики и рекомендаций Европейской комиссии по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом и строгого рассмотрения случаев нарушений.

Согласно плану, совместное патрулирование в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе завершится 1 декабря.

ВИА/ИЖВ

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