НОВОСТИ
Серия мероприятий, приуроченных к Всемирному дню океанов и Всемирному дню окружающей среды ООН
Выступая на пресс-конференции, посвященной началу Недели моря и островов Вьетнама 2025 года, заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ле Минь Нган отметил, что мир продолжает сталкиваться с проблемами загрязнения окружающей среды, изменения климата, сокращения природных ресурсов и биологического дисбаланса, особенно в части пластикового загрязнения и океанических отходов.
Неделя моря и островов Вьетнама 2025 года - это возможность для каждого вьетнамца выразить свою любовь к морю, к нации через конкретные действия, ответственное отношение и долгосрочную преданность, сказал он.
Проводя серию практических мероприятий с широким охватом, министерство призвало всех жителей Вьетнама, от городских до сельских районов, от гор до островов, от самых маленьких детей до пожилых людей, присоединиться к ежедневной деятельности, чтобы помочь построить более зеленый Вьетнам и защитить океан.
Национальная презентация, приуроченная к Всемирному дню океанов, состоится 6 июня в городке Донгхой в центральной провинции Куангбинь и будет посвящена теме «Зеленые технологии для устойчивого океана».
Это будет важная возможность воздать должное океану как источнику жизни и движущей силе национального развития; продвинуть цифровую трансформацию, инновации в защите ресурсов и устойчивое развитие морской экономики; соединить политику, технологии и приступить к практическим действиям.
Наряду с открытием выставки будет организован ряд семинаров, выставок и тематических мероприятий, включая выставки, посвященные оффшорной ветроэнергетике, применению искусственного интеллекта в коммуникации с морской средой, созданию инвестиционных сетей и демонстрации продуктов морской экономики.
С конца мая до конца июня в населенных пунктах, особенно в прибрежных районах, будут постоянно проводиться общественные мероприятия в различных формах, включая уборку пляжей, развитие зеленых морских парков, запуск цифровых медиа-конкурсов на океанскую тематику, станции экологического образования на местах, технологические решения для сбора плавающих отходов и движение «Молодежь голубого океана».
Национальный митинг, посвященный Всемирному дню окружающей среды, пройдет 1 июня в городе Халонг, северная провинция Куангнинь.
В следующем месяце начнется Месяц действий в защиту окружающей среды, в рамках которого будет реализован ряд инновационных моделей, включая «Превращение отходов в деньги» - превращение защиты окружающей среды в экономическую ценность и повышение осведомленности общественности, демонстрация креативных продуктов вторичной переработки, внедрение моделей экологичного образа жизни и организация масштабных общественных мероприятий для распространения идей экологичности.
В рамках этого крупного мероприятия также будет проведена общенациональная кампания "Объединившись, чтобы сократить количество пластиковых отходов – распространяем экологичный образ жизни", включающая ряд практических мероприятий, таких как молодежный форум, выставки по экономике замкнутого цикла, "День отказа от одноразовых пластмасс", зеленые рынки, супермаркеты, школы., и зеленые офисы.