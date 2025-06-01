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Серия мероприятий, приуроченных к Всемирному дню океанов и Всемирному дню окружающей среды ООН

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды организует ряд экологических и морских мероприятий, посвященных Всемирному дню океана и Всемирному дню окружающей среды ООН, которые пройдут в июне. В этом году Всемирный день океанов, который отмечается 8 июня, проходит под лозунгом "Прекрасные океаны: поддерживаем то, что поддерживает нас", а Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, посвящен теме "Борьба с загрязнением пластиком".

Выступая на пресс-конференции, посвященной началу Недели моря и островов Вьетнама 2025 года, заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ле Минь Нган отметил, что мир продолжает сталкиваться с проблемами загрязнения окружающей среды, изменения климата, сокращения природных ресурсов и биологического дисбаланса, особенно в части пластикового загрязнения и океанических отходов.

Неделя моря и островов Вьетнама 2025 года - это возможность для каждого вьетнамца выразить свою любовь к морю, к нации через конкретные действия, ответственное отношение и долгосрочную преданность, сказал он.

Проводя серию практических мероприятий с широким охватом, министерство призвало всех жителей Вьетнама, от городских до сельских районов, от гор до островов, от самых маленьких детей до пожилых людей, присоединиться к ежедневной деятельности, чтобы помочь построить более зеленый Вьетнам и защитить океан.

Национальная презентация, приуроченная к Всемирному дню океанов, состоится 6 июня в городке Донгхой в центральной провинции Куангбинь и будет посвящена теме «Зеленые технологии для устойчивого океана».

Это будет важная возможность воздать должное океану как источнику жизни и движущей силе национального развития; продвинуть цифровую трансформацию, инновации в защите ресурсов и устойчивое развитие морской экономики; соединить политику, технологии и приступить к практическим действиям.

Наряду с открытием выставки будет организован ряд семинаров, выставок и тематических мероприятий, включая выставки, посвященные оффшорной ветроэнергетике, применению искусственного интеллекта в коммуникации с морской средой, созданию инвестиционных сетей и демонстрации продуктов морской экономики.

С конца мая до конца июня в населенных пунктах, особенно в прибрежных районах, будут постоянно проводиться общественные мероприятия в различных формах, включая уборку пляжей, развитие зеленых морских парков, запуск цифровых медиа-конкурсов на океанскую тематику, станции экологического образования на местах, технологические решения для сбора плавающих отходов и движение «Молодежь голубого океана».

Национальный митинг, посвященный Всемирному дню окружающей среды, пройдет 1 июня в городе Халонг, северная провинция Куангнинь.

В следующем месяце начнется Месяц действий в защиту окружающей среды, в рамках которого будет реализован ряд инновационных моделей, включая «Превращение отходов в деньги» - превращение защиты окружающей среды в экономическую ценность и повышение осведомленности общественности, демонстрация креативных продуктов вторичной переработки, внедрение моделей экологичного образа жизни и организация масштабных общественных мероприятий для распространения идей экологичности.

В рамках этого крупного мероприятия также будет проведена общенациональная кампания "Объединившись, чтобы сократить количество пластиковых отходов – распространяем экологичный образ жизни", включающая ряд практических мероприятий, таких как молодежный форум, выставки по экономике замкнутого цикла, "День отказа от одноразовых пластмасс", зеленые рынки, супермаркеты, школы., и зеленые офисы.

ИЖВ/ВИА

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