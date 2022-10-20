Семинар ПРООН направлен на расширение участия женщин в политической и общественной деятельности

XIII всевьетнамский съезд КПВ. Фото: ВИА Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) провела 19 октября в Ханое семинар, посвященный участию вьетнамских женщин в политической деятельности и их инициативам по развитию Вьетнама.

В семинаре, организованном по случаю Дня вьетнамских женщин (20 октября), приняли участие несколько депутатов Национального собрания (НС) и представители соответствующих министерств, секторов, агентств, институтов, общественных организаций и партнеров по развитию.

По данным ПРООН, когда речь идет о женщинах в процессе принятия политических решений, во Вьетнаме имеется адекватная правовая база для обеспечения гендерного равенства в политической и общественной жизни.

ПРООН сослалась на отчет Всемирного экономического форума о гендерном разрыве за 2022 год, в котором говорится, что Вьетнам набрал 0,705 балла по шкале от 0 до 1 с точки зрения индекса гендерного разрыва, заняв 83-е место из 146 стран, улучшив свою позицию с 87-го места в 2021 году. На выборах 2021 года доля женщин-депутатов НС увеличилась до 30,26%, что стало первым случаем, когда Вьетнам преодолел критический порог, необходимый для того, чтобы женщины могли оказывать заметное влияние на процесс принятия решений. Точно так же увеличилась доля женщин-членов Народных советов на всех уровнях.

Однако ПРООН также указала, что сохраняются ограничения и проблемы, связанные с участием женщин в политической деятельности, особенно на местном уровне.

Среди 812 сел, опрошенных в 2019 году, только в 101 селах были лидеры-женщины, что составляет 12%.

Выступая на мероприятии, постоянный представитель ПРООН во Вьетнаме Рамла Халиди сказала, что подход ПРООН заключается в расширении прав и возможностей женщин путем поощрения их равного участия на всех уровнях.

По этому случаю ПРООН представила первый подкаст под названием «Потомки Хайбачынг», рассказывающий о том, как современное поколение женщин поддерживает традиции Хайбачынг с неукротимым, стойким духом, постоянно творчески реагируя на вызовы новой эры, в том числе кризис изменения климата.