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НОВОСТИ

Семинар по снижению воздействия изменения климата на зеленый рост и устойчивое развитие в регионе

17 июля в Хошимине Институт социальных наук центрального региона совместно с Школой менеджмента EM Normandie (Франция) и Институтом социальных наук Южного региона провел международный научный семинар на тему «Изменение климата, зеленый рост и региональные устойчивое развитие". В семинаре приняли участие ученые из Франции, США, Китая, Таиланда, Индии, Индонезии, Камбоджи и Вьетнама.

На семинаре д-р Хоанг Хонг Хиеп, исполняющий обязанности директора Института социальных наук в Центральном регионе, сказал, что в контексте усиливающегося воздействия изменения климата зеленый рост описывается как хороший способ достижения целей экономического роста и развития, и в то же время обеспечения предотвращение деградации окружающей среды и утраты биоразнообразия в направлении устойчивого использования природных ресурсов и повышения способности к адаптации к изменению климата. Вьетнам является одной из первых развивающихся стран в мире, которая запустила «Национальную стратегию зеленого роста» при наличии высокой воли и решимости всей политической системы от центрального до местного уровня.

Решение № 1658/QD-TTg от 1 октября 2021 г. об утверждении Национальной стратегии зеленого роста на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 г. направлено на сосредоточение усилий на реструктуризации экономики в связи с обновлением модели роста, снижением интенсивности выбросов парниковых газов.

Однако, по словам доктора Хоанг Хонг Хиепа, реализация этого процесса столкнулась с тревожными проблемами, такими как: конфликты, совпадение целей между стратегиями, интеграция Стратегии зеленого роста в местные планы социально-экономического развития не совсем осуществима для конкретных местных условий.

На семинаре профессор Венкатест из Школы менеджмента EM Normandie (Франция) рассказала о решениях по внедрению разработок, сокращению выбросов, загрязняющих окружающую среду, в производстве сахара из сахарных тростников в Индии, в которых определяется поддержка капитала, технологий, опыта и надзор за процессом устойчивого развития малого бизнеса, тем самым способствуя устойчивому развитию населенных пунктов.

Предлагая решения по привлечению финансовых ресурсов для развития экономики замкнутого цикла в региональное устойчивое развитие во Вьетнаме, доцент, доктор Фам Тьен Дат (Университет финансов - маркетинга) сказал: необходима диверсификация мобилизации ресурсов для развития экономики замкнутого цикла, в том числе ресурсов от государства, местных органов власти, а также от людей и предприятий. Кроме того, необходимо потреблять продукты экономики замкнутого цикла, чистые продукты, продукты с применением передовых и современных технологий для снижения загрязнения окружающей среды за счет государственных кредитных средств.

Наряду с этим, по словам доцента доктора Фам Тьен Дат, зеленые облигации могут выпускаться государственными организациями, такими как правительство, местные органы власти или частный сектор, такой как банки и предприятия, для привлечения капитала для проектов, связанных с окружающей средой.

ВИА/ИЖВ

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