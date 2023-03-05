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Семинар ищет способы повысить стоимость вьетнамского кофе
Выступая на мероприятии они отметили, что в прошлом году Вьетнам отправил за границу около 1,72 млн. тонн кофе на сумму около 3,94 млрд. долл. США, что делает его ключевой статьей сельскохозяйственного экспорта.
Однако цифры не смогли отразить реальную стоимость продукта из-за низкой интенсивности обработки, подчеркнули они.
По словам Тхай Ньы Хиепа, вице-председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао, который также является директором Vinh Hiep, в стране выращивается 710.000 га кофе, из которых 650.000 пригодны для сбора урожая, в основном в регионе Центрального нагорья.
Он предложил поощрять участие как бизнеса, так и государства в развитии производственно-сбытовых цепочек, заявив, что следует уделять внимание географическим указаниям, отслеживаемости, безопасности и гигиене пищевых продуктов.
Хо Ван Мыой, председатель Народного комитета провинции Дакнонг, которая занимает третье место в стране по площади производства кофе, подчеркнул необходимость изменения образа мышления фермеров и поощрения их к производству чистого кофе.
Другие предложили стимулировать предприятия к созданию разнообразных продуктов наряду с кредитной политикой для кооперативов и предприятий.
В своем выступлении министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Мин Хоан подчеркнул, что создание бренда вьетнамского кофе должно ассоциироваться с культурой, чтобы повысить его конкурентоспособность.