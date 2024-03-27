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Семинар в Ханое, посвященный технологиям измерения и тестирования полупроводников
Сангхо О, директор по региональным продажам Keysight в Южно-Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул важнейшую роль измерений на протяжении всего процесса разработки и производства полупроводниковых микросхем.
Он также подтвердил готовность Keysight предоставить развивающейся полупроводниковой промышленности Вьетнама необходимые инструменты и опыт.
По его словам, компания Keysight готова сотрудничать с NIC для развития полупроводниковой промышленности Вьетнама.
Заместитель директора ASIC Technologies Нгуен Ань Куан отметил, что мероприятие будет способствовать развитию кадрового потенциала Вьетнама и полупроводниковых технологий.
Ведущие специалисты компании Keysight представили решения по измерению параметров полупроводниковых микросхем для оптимизации процесса проектирования и производства.