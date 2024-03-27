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НОВОСТИ

Семинар в Ханое, посвященный технологиям измерения и тестирования полупроводников

26 марта в Ханое состоялся семинар, на котором обсуждались технологии измерения и тестирования полупроводников в области обучения, исследований, разработок и производства. Мероприятие было организовано совместно Национальным инновационным центром (NIC), Министерством планирования и инвестиций, компаниями ASIC Technologies и Keysight Technologies из США.

Сангхо О, директор по региональным продажам Keysight в Южно-Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул важнейшую роль измерений на протяжении всего процесса разработки и производства полупроводниковых микросхем.

Он также подтвердил готовность Keysight предоставить развивающейся полупроводниковой промышленности Вьетнама необходимые инструменты и опыт.

По его словам, компания Keysight готова сотрудничать с NIC для развития полупроводниковой промышленности Вьетнама.

Заместитель директора ASIC Technologies Нгуен Ань Куан отметил, что мероприятие будет способствовать развитию кадрового потенциала Вьетнама и полупроводниковых технологий.

Ведущие специалисты компании Keysight представили решения по измерению параметров полупроводниковых микросхем для оптимизации процесса проектирования и производства.

ВИА/ИЖВ

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