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Семимесячный индекс потребительских цен в Ханое вырос почти на 1%
За этот период цены выросли в восьми из 11 категорий товаров и услуг, а именно: на продукты питания и услуги ресторанов - на 3,8%; напитки и сигареты - на 3,47%; культуру, развлечения и туризм - на 3,24%; одежду, головные уборы и обувь - на 1,68%; оборудование и бытовую технику - на 1,19%; жилье, электричество, воду, топливо и строительные материалы - на 0,53%; лекарства и медицинские услуги - на 0,35%; прочие товары и услуги - на 3,46%.
В трех категориях цены снизились: на образование - на 4,66%, на транспорт - на 4,2%, на почтовые и телекоммуникационные услуги - на 0,4%.
При этом июльский ИПЦ вырос на 0,44% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,51% по сравнению с декабрем 2022 года, но снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В июле Ханой принял 388 000 туристов, что на 4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 52,6% больше, чем в предыдущем году. Это позволило достичь семимесячного показателя более 2,6 млн. человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные.