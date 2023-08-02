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НОВОСТИ

Семимесячный индекс потребительских цен в Ханое вырос почти на 1%

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Ханое за первые семь месяцев 2023 года вырос на 0,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило муниципальное статистическое управление. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Ханое за первые семь месяцев 2023 года вырос на 0,99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило муниципальное статистическое управление.

За этот период цены выросли в восьми из 11 категорий товаров и услуг, а именно: на продукты питания и услуги ресторанов - на 3,8%; напитки и сигареты - на 3,47%; культуру, развлечения и туризм - на 3,24%; одежду, головные уборы и обувь - на 1,68%; оборудование и бытовую технику - на 1,19%; жилье, электричество, воду, топливо и строительные материалы - на 0,53%; лекарства и медицинские услуги - на 0,35%; прочие товары и услуги - на 3,46%.

В трех категориях цены снизились: на образование - на 4,66%, на транспорт - на 4,2%, на почтовые и телекоммуникационные услуги - на 0,4%.

При этом июльский ИПЦ вырос на 0,44% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,51% по сравнению с декабрем 2022 года, но снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В июле Ханой принял 388 000 туристов, что на 4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 52,6% больше, чем в предыдущем году. Это позволило достичь семимесячного показателя более 2,6 млн. человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные.

ВИА/ИЖВ

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