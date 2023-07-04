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Сельскохозяйственный сектор по-прежнему сосредоточен на трех ключевых программах

Сельскохозяйственный сектор по–прежнему полон решимости выполнить поставленные цели, сосредоточив усилия на увеличении экспорта и реализации трех основных программ - резолюции по сельскому хозяйству, фермерам и сельским районам, стратегии устойчивого развития сельских районов Сельскохозяйственный сектор по–прежнему полон решимости выполнить поставленные цели, сосредоточив усилия на увеличении экспорта и реализации трех основных программ - резолюции по сельскому хозяйству, фермерам и сельским районам, стратегии устойчивого развития сельских районов и реструктуризации сельского хозяйства во второй половине года, было заслушано на пресс-конференции 3 июля в Ханое.

Выступая на конференции, Ву Ван Вьет, директор департамента планирования MARD, сказал, что в первые шесть месяцев 2023 года был зафиксирован быстрый рост экспорта сельскохозяйственной продукции, особенно риса, фруктов и овощей.

Программа развития сельской застройки в новом стиле также принесла положительные результаты. Между тем, министерство выделило почти 3,1 трлн. донгов (более 131,1 млн. долларов США) государственного инвестиционного капитала, что эквивалентно 31,4% от установленного плана и является одним из самых высоких показателей среди министерств и центральных ведомств.

По данным Главного статистического управления (GSO), общий объем производства продукции агролесоводства и аквакультуры в первом полугодии вырос на 3,1%, а ВВП сектора - на 3,07%.

Ву Ван Вьет сказал, что, хотя экспортный оборот агролесоводства и аквакультуры снизился на 11% до 24,59 млрд. долларов США, стоимость экспорта ключевых сельскохозяйственных продуктов рассматривалась как яркое пятно сектора в отчетный период, достигнув 12,79 млрд. долларов США, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость продукции животноводства выросла 26,5% до 232 млн. долларов США.

Китай, США и Япония оставались крупнейшими импортерами вьетнамской продукции агролесоводства и аквакультуры, при этом стоимость экспорта в Китай составила 21,4% от общего объема, увеличившись на 7,7%. Экспорт в США, составляющий 20,2% от общего объема, сократился на 32,9%, а в Японию - на 5,3%.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Пхунг Дык Тьен заявил, что сектор упорно работает над достижением своих целей, поставленных на этот год, включая рост ВВП на 3,0 - 3,5% и стоимость экспорта в пределах 54-55 миллиардов долларов США.

ИЖВ/ВИА

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