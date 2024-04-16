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Сельскохозяйственная продукция Вьетнама привлекает иностранных покупателей
В январе-феврале Вьетнам поставил в Китай около 32 750 тонн фруктов на сумму 161 миллион долларов США, обогнав Таиланд и став крупнейшим экспортером этого фрукта северному соседу.
На долю этой страны пришлось почти 60% от общей доли рынка дуриана в Китае, что намного выше 32% в 2023 году.
Менее чем за два года вьетнамский дуриан сделал гигантский шаг на рынке с более чем 1 миллиардом потребителей, и, как ожидается, фрукт сохранит свое господство на этом рынке в течение длительного времени благодаря небывалому урожаю, конкурентоспособным ценам и быстрой транспортировке.
В то же время кофе переживает расцвет после более чем 30-летнего завоевания европейского рынка. Страна получила почти 1,9 миллиарда долларов США за счет экспорта 800 000 тонн, что на 54,2% больше в стоимостном и на 44,4% в количественном выражении по сравнению с прошлым годом.
Поскольку кофейные зерна сейчас продаются по цене около 4 000 долларов США за тонну, в этом году можно достичь поставленной цели в 5 миллиардов долларов США экспортной выручки, считают эксперты.
Между тем, вьетнамские бананы пришлись по вкусу Республике Корея, китайскому Гонконгу, Японии и другим странам. Вьетнамские свежие бананы появились на полках более чем 90 магазинов AEON в Гонконге, в то время как ранее основными поставщиками были Филиппины, китайский Тайвань и Сингапур.
Рис внес большой вклад в рост экспорта сельскохозяйственной продукции Вьетнама за трехмесячный период. За границу было отправлено более 2 миллионов тонн на сумму 1,37 миллиарда долларов США, что на 12 % больше, чем в прошлом году, в натуральном выражении и на 40% в стоимостном.
Вьетнам, входящий в тройку крупнейших мировых экспортеров риса, возлагает большие надежды на экспорт риса в этом году, учитывая стабильное производство и запрет на экспорт со стороны Индии.
Кроме того, экспорт вьетнамской рыбопродукции в этот период совершил прорыв: выручка составила почти 1,9 миллиарда долларов США, что почти на 2% больше, чем в тот же период прошлого года. Эти товары вошли в список покупок потребителей в 170 странах и территориях.
Япония, США и Китай являются ключевыми рынками сбыта вьетнамской рыбопродукции. В частности, по поставкам креветок в Китай Вьетнам обошел таких конкурентов, как Эквадор, Индия и Индонезия.
Эксперты считают, что они должны отгородить зоны выращивания качественных культур, строго соблюдать стандарты безопасности и гигиены продуктов питания и карантинные требования придирчивых рынков, а также создавать бренды для своей продукции.