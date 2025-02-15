Сельское хозяйство - ключевая область сотрудничества между Вьетнамом и китайской провинцией Гуанси

Как ворота для торговли со странами АСЕАН, Гуанси укрепляет сельскохозяйственные обмены и сотрудничество с Вьетнамом и другими странами АСЕАН, добиваясь значительных результатов в последние годы, говорится в статье.

Статья начиналась с описания оживленной атмосферы на пограничном пункте Юйгуань, одном из крупнейших и наиболее удобных наземных пунктов пропуска между Китаем и Вьетнамом. Согласно данным китайской таможни, в 2024 году общий объем импорта-экспорта между Китаем и странами АСЕАН через эти ворота достиг 472,69 млрд юаней (64,8 млрд долларов США), что на 13,4% больше, чем в прошлом году, и составляет 98,9% от общего объема внешней торговли через этот пункт пропуска. Он также стал крупнейшим сухопутным пунктом импорта фруктов в Китай. Такие фрукты, как дуриан, джекфрут и драгон-фрукт из Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, в больших количествах доставляются в Китай через пункт пропуска. Только в 2024 году пограничные пункты импортировали фруктов на сумму 20,06 млрд юаней (около 2,7 млрд долларов США).

В статье приводятся данные Департамента сельского хозяйства и сельской местности Гуанси, согласно которым за первые 11 месяцев 2024 года общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Гуанси и Вьетнамом достиг 18,37 млрд юаней (2,5 млрд долларов США), увеличившись на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Гуанси уже 26 лет подряд. Только оборот импорта-экспорта фруктов составляет более 40 % от общего объема сельскохозяйственной торговли между Гуанси и Вьетнамом и более трети торговли фруктами Китая со странами АСЕАН. Гуанси стал ключевым центром торговли фруктами между Китаем и Вьетнамом.

Она отметила, что помимо расширения торговли сельскохозяйственной продукцией Гуанси активно стремится к расширению сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как электронная коммерция сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в области сельского хозяйства и промышленности, а также обмен сельскохозяйственными технологиями. Гуанси поощряет местный бизнес инвестировать в сельское хозяйство Вьетнама и создал несколько пилотных зон сельскохозяйственного сотрудничества, а также продвигает совместные предприятия в проектах «умных ферм» вдоль границы, стремясь создать современную сельскохозяйственную промышленную цепочку. К концу 2024 года 18 сельскохозяйственных предприятий из Гуанси зарегистрировали инвестиции во Вьетнаме.

Гуанси поддерживает Китайско-вьетнамскую лабораторию селекции сельскохозяйственных культур во Вьетнаме, которая демонстрирует новые сорта сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственные технологии, а также способствует развитию талантов в области сельскохозяйственной науки. В лаборатории был представлен 121 высококачественный сорт сельскохозяйственных культур на площади более 133 400 гектаров, что позволило повысить производительность сельского хозяйства.

Кроме того, в Гуанси создана крупная испытательная станция по профилактике и контролю заболеваний животных, которая сотрудничает с приграничными провинциями Вьетнама.

Гуанси и Вьетнам активно изучают возможности сотрудничества по пилотным проектам «умных ферм» вдоль границы и работают над созданием «умных» пограничных пунктов пропуска между Китаем и Вьетнамом. Они также укрепляют сотрудничество в области электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, отмечается в статье.

На недавно прошедшем 7-м Форуме сельскохозяйственного сотрудничества Китай-АСЕАН Гуанси и Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на дальнейшее укрепление сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией, сельскохозяйственных инвестиций, сельскохозяйственных технологий и аквакультуры.

В статье делается вывод, что в будущем Гуанси продолжит укреплять свою роль в качестве ключевого центра торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Вьетнамом, расширяя возможности для сельскохозяйственного сотрудничества и открывая новые рыночные перспективы для бизнеса в обеих странах.