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НОВОСТИ

Сельская, сельскохозяйственная перепись 2025 года для сбора данных о производстве, жителях

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай подписал решение о проведении общенациональной сельской и сельскохозяйственной переписи, которая начнется 1 июля следующего года, с целью сбора всесторонних данных по различным аспектам, включая текущее состояние сельского, лесного и рыбного производства, условия жизни в сельской местности и сельских жителей.

 

Предварительные результаты месячной работы будут опубликованы в декабре того же года, а официальные - в марте 2026 года. Специализированные аналитические отчеты будут опубликованы в июле 2026 года.

Согласно решению, на разных уровнях будут созданы руководящие комитеты по проведению переписи. Центральный комитет возглавит заместитель премьер-министра, в его состав войдут представители соответствующих министерств, ассоциаций и ведомств. Местные комитеты возглавят председатели или заместители председателей народных комитетов провинций, уездов и общин, а их задача - организовать и контролировать проведение переписи.

Примечательно, что такие руководящие комитеты создаются только в уездах, городах и поселках, где доля домохозяйств, занятых в сельском, лесном и рыбном секторе, превышает 30% от общей численности населения.

Министерство планирования и инвестиций отвечает за разработку плана переписи, координацию работы с соответствующими министерствами, ведомствами и населенными пунктами по организации и контролю работы, а также за создание базы данных переписи для обмена с соответствующими министерствами и секторами, среди прочих задач.

ВИА/ИЖВ

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