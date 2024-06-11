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Сельская, сельскохозяйственная перепись 2025 года для сбора данных о производстве, жителях
Предварительные результаты месячной работы будут опубликованы в декабре того же года, а официальные - в марте 2026 года. Специализированные аналитические отчеты будут опубликованы в июле 2026 года.
Согласно решению, на разных уровнях будут созданы руководящие комитеты по проведению переписи. Центральный комитет возглавит заместитель премьер-министра, в его состав войдут представители соответствующих министерств, ассоциаций и ведомств. Местные комитеты возглавят председатели или заместители председателей народных комитетов провинций, уездов и общин, а их задача - организовать и контролировать проведение переписи.
Примечательно, что такие руководящие комитеты создаются только в уездах, городах и поселках, где доля домохозяйств, занятых в сельском, лесном и рыбном секторе, превышает 30% от общей численности населения.
Министерство планирования и инвестиций отвечает за разработку плана переписи, координацию работы с соответствующими министерствами, ведомствами и населенными пунктами по организации и контролю работы, а также за создание базы данных переписи для обмена с соответствующими министерствами и секторами, среди прочих задач.