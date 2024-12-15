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Сектор рыбного хозяйства Вьетнама преодолевает препятствия на рынке СШ
США остаются крупнейшим направлением экспорта рыбной продукции из Вьетнама: за последние пять лет ежегодный объем экспорта составлял от 1,5 до 2,1 миллиарда долларов США. Поэтому экономические и политические изменения на рынке будут влиять на поставки рыбных продуктов из Юго-Восточной Азии.
По словам директора по коммуникациям Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Ле Ханга, на фоне продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем американские импортеры активно ищут альтернативные источники рыбных продуктов, и Вьетнам имеет все шансы заполнить этот пробел благодаря улучшению качества продукции и репутации в области экспорта креветок и пангасиуса.
Однако вьетнамским экспортерам следует быть осторожными с антидемпинговыми и антисубсидиарными налогами и жесткими торговыми барьерами на этом рынке, что может привести к более острой конкуренции с такими соперниками, как Индия, Эквадор и Индонезия, сказала она, добавив, что строгие стандарты качества, установленные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, требуют от компаний строгого соблюдения протоколов устойчивого производства и безопасности пищевых продуктов.
Сектор креветок особенно сильно ощутил на себе удар тарифов США. Председатель акционерной компании Sao Ta Foods Хо Куок Лык сообщил, что в настоящее время Вьетнам является четвертым по величине поставщиком креветок на рынок, занимая примерно 8 % рынка, уступая Индии (31 %), Эквадору (26 %) и Индонезии (17 %).
Он назвал высокие цены наиболее существенным недостатком вьетнамских креветок, добавив, что если импортные пошлины останутся неизменными, Вьетнам сможет сохранить свою нынешнюю долю рынка в США, но если страна введет импортные пошлины в размере от 3 до 5%, экспортерам будет трудно сохранить свое присутствие там.
Не имея ценовых преимуществ, вьетнамские предприятия должны сосредоточиться на интенсивной переработке товаров для увеличения их стоимости, не облагаемой налогом, чтобы закрепиться на американском рынке.
Ким Тху, эксперт по рынку креветок, сказала, что в январе-октябре Вьетнам получил 646 миллионов долларов США от экспорта креветок, что на 10% больше, чем в прошлом году. США оставались крупнейшим рынком импорта креветок для Вьетнама, на долю которого приходилось около 20% от общей стоимости экспорта.
Экспорт креветок при приходе к власти администрации Дональда Трампа может столкнуться как с возможностями, так и с проблемами, в зависимости от уровня тарифов, которые она может ввести. Ранее Трамп предложил ввести 10-процентный тариф на все импортируемые в США товары.
Американские потребители все больше интересуются вопросами устойчивого развития, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Вьетнамские компании должны придерживаться международных стандартов, таких как GlobalGAP, а также стандартов Попечительский совет по аквакультуре и Морского попечительского совета. Они также должны обеспечить прозрачность процесса производства и происхождения материалов, чтобы укрепить доверие потребителей, сказал Ким Тху.
Заглядывая в будущее до 2025 года, VASEP сказала, что сектор рыбного хозяйства Вьетнама может столкнуться с новыми вызовами, вызванными новой политикой США. Успешная навигация требует тщательной подготовки, а также использования существующих соглашений о свободной торговле для расширения рынков сбыта.