НОВОСТИ
Секретный военный бункер Ханоя впервые открыл двери для широкой публики
Зыонг Тхи Бот, бывший специалист по шифрованию, рассказала:
«Время измерялось не минутами, а секундами, потому что если бы сообщение о направлении B-52 задержалось хотя бы на мгновение, самолёт уже успел бы изменить курс. Иногда двое или трое из нас работали одновременно над одной телеграммой, чтобы обеспечить своевременность».
Данг Тхи Муон, бывший специалист по шифрованию, поделилась:
«Мы работали днём и ночью, обрабатывая важные документы, которые поступали каждый час. Сообщения из центрального штаба кодировались и немедленно отправлялись на фронт, а полевые донесения расшифровывались и докладывались высшему руководству. За одну смену мне доводилось обработать до 473 зашифрованных документов».
Центр по сохранению наследия Тханглонг-Ханой провёл исследование, реставрацию и подчеркнул историческую ценность Шифровального бункера. Работы велись по принципу сохранения подлинных элементов с минимальным вмешательством, при этом максимально раскрывался исторический контекст. Многие предметы, которыми пользовались сотрудники бункера, впервые выставлены для широкой публики.
Также впервые представлены фотографии и документы, демонстрирующие, как именно работали сотрудники внутри этого объекта.
Зыонг Тхи Бот, бывший специалист по шифрованию, продолжила:
«Наша задача заключалась в том, чтобы шифровать все сообщения. Например, когда командование отдавало приказ, мы должны были его закодировать перед отправкой в подразделение. Прибывающие зашифрованные донесения мы расшифровывали и передавали в отчётах».
Данг Тхи Муон, бывший специалист по шифрованию, добавила:
«Раньше информация о бункере и нашей работе была строго засекречена. Теперь, когда власти открыли его для посещения, общественность узнала о нашем труде, и это очень радостно».
Из-за ограниченной площади Шифровальный бункер может принимать группы лишь по десять человек одновременно. Однако объект вызывает большой интерес у публики благодаря своей исторической значимости.