Секретарь парткома НС, Председатель НС Чан Тхань Ман возглавил заседание, посвящённое кадровым вопросам

В заседании приняли участие член ЦК КПВ: первый заместитель секретаря парткома НС Нгуен Кхак Динь, члены Постоянного бюро парткома НС: заместители Председателя НС — Нгуен Дык Хай, Заместитель председателя НС, генерал-полковник Чан Куанг Фыонг; Заместитель председателя НС Нгуен Тхи Тхань; Заместитель председателя НС Ву Хонг Тхань; Заместитель председателя НС Ле Минь Хоан и члены Постоянного бюро парткома НС, члены Постоянного комитета Национального собрания.

На заседании были рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Совета по делам национальностей и Комитета по делам депутатов; обсуждены предложения по кадровым назначениям, выносимым на рассмотрение на 9-й сессии НС 15-го созыва; рассмотрено решение о количестве членов Постоянного комитета НС 15-го созыва; а также вопрос о представлении НС кандидатуры на должность Председателя Национального избирательного совета и утверждении списка кандидатов на посты заместителей Председателя и членов Национального избирательного совета.