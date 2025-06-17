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НОВОСТИ

Секретарь парткома НС, Председатель НС Чан Тхань Ман возглавил заседание, посвящённое кадровым вопросам

Во второй половине дня 16 июня в здании Национального собрания (НС) член Политбюро, Секретарь партийного комитета НС, Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман провёл заседание парткома и Постоянного комитета НС, посвящённое кадровым вопросам.

В заседании приняли участие член ЦК КПВ: первый заместитель секретаря парткома НС Нгуен Кхак Динь, члены Постоянного бюро парткома НС: заместители Председателя НС — Нгуен Дык Хай, Заместитель председателя НС, генерал-полковник Чан Куанг Фыонг; Заместитель председателя НС Нгуен Тхи Тхань; Заместитель председателя НС Ву Хонг Тхань; Заместитель председателя НС Ле Минь Хоан и члены Постоянного бюро парткома НС, члены Постоянного комитета Национального собрания.

На заседании были рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Совета по делам национальностей и Комитета по делам депутатов; обсуждены предложения по кадровым назначениям, выносимым на рассмотрение на 9-й сессии НС 15-го созыва; рассмотрено решение о количестве членов Постоянного комитета НС 15-го созыва; а также вопрос о представлении НС кандидатуры на должность Председателя Национального избирательного совета и утверждении списка кандидатов на посты заместителей Председателя и членов Национального избирательного совета.

ИЖВ/ВИА

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