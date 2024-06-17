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НОВОСТИ

Седьмая сессия НС 15-го созыва сосредоточится на ключевых законодательных вопросах

Седьмая сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва запланирована на четвертую рабочую неделю с 17 по 21 июня и будет посвящена законотворческой деятельности.
  Седьмая сессия Национального собрания (НС) 15-го созыва запланирована на четвертую рабочую неделю с 17 по 21 июня. Фото: ВИА   
Депутаты НС приступят к обсуждению широкого спектра законопроектов, включая пересмотренный Закон о нотариате, пересмотренный Закон о налоге на добавленную стоимость, пересмотренный Закон о профсоюзах, Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о фармацевтике, пересмотренный Закон о культурном наследии, Закон о геологии и полезных ископаемых, Закон о городском и сельском планировании, Закон о предупреждении, тушении пожаров и спасательных операциях, Закон о народной противовоздушной обороне, Закон о правосудии для несовершеннолетних и пересмотренный Закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней.

Они проголосуют за принятие измененного Закона об архивах и резолюции о создании Группы тематического мониторинга НС на 2025 год.

В ходе дискуссий будут обсуждаться основные направления инвестиционной политики, в том числе проект строительства участка Жангиа (Дакнонг) - Чонтхань (Биньфыок) западной скоростной автомагистрали Север-Юг, корректировка инвестиционной политики для национальной целевой программы социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на 2021-2030 гг.

Среди других важнейших вопросов повестки дня - план столицы Ханоя на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, проект комплексной корректировки генерального плана столицы Ханоя до 2045 года с перспективой до 2065 года и инвестиционная политика для национальной целевой программы по развитию культуры на 2025-2035 гг.

ВИА/ИЖВ

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