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Седьмая сессия НС 15-го созыва сосредоточится на ключевых законодательных вопросах
Они проголосуют за принятие измененного Закона об архивах и резолюции о создании Группы тематического мониторинга НС на 2025 год.
В ходе дискуссий будут обсуждаться основные направления инвестиционной политики, в том числе проект строительства участка Жангиа (Дакнонг) - Чонтхань (Биньфыок) западной скоростной автомагистрали Север-Юг, корректировка инвестиционной политики для национальной целевой программы социально-экономического развития этнических меньшинств и горных районов на 2021-2030 гг.
Среди других важнейших вопросов повестки дня - план столицы Ханоя на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, проект комплексной корректировки генерального плана столицы Ханоя до 2045 года с перспективой до 2065 года и инвестиционная политика для национальной целевой программы по развитию культуры на 2025-2035 гг.